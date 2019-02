Senioři ve Svitavách dvakrát zdolali La Manche

Svitavy – Celý únor měli svitavští senioři ve věku nad 60 let možnost využít volného vstupu do plaveckého bazénu, a to každý pátek. Plavali totiž v rámci projektu Přeplavme svůj La Manche.

Přeplavme svůj La Manche ve Svitavách. | Foto: Jiří Johanides

Celorepublikovou soutěž pořádala platforma seniorských klubů ČR SenSen. Poslední únorový pátek přijela do Svitav dálková plavkyně a patronka projektu Lucie Leišová, která kromě jiného zvládla překonat i Gibraltarský průliv. „I ona se zapojila do plavání a téměř celým kilometrem přispěla do celkového součtu. Celkový součet uplavaných metrů činí 73 450," sdělil mluvčí města Jiří Johanides. Vzhledem k tomu, že La Manche měří v nejužším bodě 36,2 kilometrů, tak se ho svitavským seniorům podařilo během měsíce přeplavat dvakrát.

Autor: Iveta Nádvorníková