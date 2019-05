Senioři díky projektu Žít doma zůstávají ve svém

Pardubický kraj se už řadu let zaměřuje na podporu terénních sociálních služeb. Cílem je co nejvíce podpořit jejich setrvání v přirozeném prostředí a tím oddálit odchod například do domova pro seniory.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Kateřina Chourová

„Iniciativa vychází z přesvědčení většiny lidí – doma je doma,“ říká radní pro sociální péči Pavel Šotola. Do projektu Žít doma se z kraje zapojil i Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička. „Očekávám podněty a inspiraci k další práci na zkvalitňování našich služeb včetně poradenství, pomůcek a podobně, aby klient mohl opravdu zůstat žít doma,“ doplňuje vedoucí pečovatelské služby Domu s pečovatelskou službou Penzion Polička Irena Smolková. (zk) Právě čtete nejčtenější noviny. I díky vám Přečíst článek ›

Autor: Iveta Nádvorníková