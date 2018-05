Seniorcentrum čeká rekonstrukce

Svitavy – Plánovaná mnohamilionová rekonstrukce svitavského Seniorcentra se opět o něco přiblížila.

Vizualizace Seniorcentra po rekonstrukciFoto: město Svitavy

„Minulý týden v pátek skončila lhůta pro podání námitek a tento týden bude dodavatel vyzván k podpisu smlouvy o dílo. Následně se uvidí, jak bude reagovat a kdy dojde k předání stavby. To zatím nevíme,“ informovala v pondělí tisková mluvčí svitavské radnice Lucie Macášková. Rekonstrukce, která by neměla do chodu Seniorcentra významněji zasáhnout, si vyžádá investici kolem devadesáti milionů korun. Město Svitavy na ní získalo dotaci. Hotovo by mohlo být ve druhé polovině příštího roku. Termín bude ale upřesněn až podle toho, kdy dojde k předání staveniště.