Senátor Martínek kritizuje referendum ČSSD. A není sám

Svitavsko – Členové ČSSD rozhodují o vládě. V obecních volbách je ale čeká boj o přežití.

Sjezd ČSSD v Hradci KrálovéFoto: Deník / Fanta Michal

Sociální demokraté v regionech v těchto dnech hlasují o tom, zda na celostátní úrovni vstoupí do vlády s politickým hnutím Andreje Babiše podporovaným komunisty. Některé místní organizace už rozhodnutí učinily, jiné se na hlasování teprve chystají. Členové místních organizací ČSSD na Svitavsku se však k vnitrostranickému referendu příliš vyjadřovat nechtějí. „K referendu jsem schopen se vyjádřit, až bude rozhodnuto o účasti ve vládě. Nyní je to přinejmenším předčasné a zavádějící, byť v naší místní organizaci již hlasováno bylo,“ sdělil moravskotřebovský starosta Miloš Izák.

Ať už bude výsledek jakýkoliv, ve čtrnácti místních organizacích ke klidu patrně nepřispěje. V podzimních obecních volbách bude na Svitavsku mandáty za sociální demokracii obhajovat šest starostů, tři místostarostové, čtyři radní a dvanáct zastupitelů. Spolu s komunálními volbami se bude volit i nový senátor. Radko Martínek, kterému na podzim končí senátorský mandát, se rozhodl, že znovu kandidovat nebude. Pokud bude ČSSD chtít vlivný senátorský post obhájit, nebude to mít snadné.

Parlamentní volby loni na podzim ukázaly, že sociální demokracie, která měla na Svitavsku dosud pevnou pozici, může v komunálních volbách pohořet. S KSČM se ČSSD přetahuje o voliče už tradičně. Nově je však pro sociální demokraty největším politickým konkurentem právě hnutí ANO.

Na otázku, zda vnímají Babišovo hnutí a komunisty na Svitavsku jako své největší politické konkurenty, odpovídá část straníků kladně. „Ano, vnímám. Ztratili jsme díky některým krokům v minulosti voliče odlivem právě do ANO, nevím, zda i do KSČM,“ potvrzuje krajský a svitavský zastupitel Vítězslav Podivínský. Komunální politik s mnohdy vyhraněnými, ale pevnými názory, se svou volbou v referendu netají. „Hlasoval jsem proti,“ říká. Na dotaz, zda souhlasí s vyjádřením místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, že straníci, kteří zůstanou po hlasování v referendu v menšině, by měli mlčet nebo sociální demokracii opustit, Vítězslav Podivínský přitaká. „Zimolův projev jsem neslyšel, ale myslím si, že má pravdu v jednom – pereme stále své špinavé prádlo na veřejnosti. Tedy ano, kdo bude v referendu poražen, ať aspoň drží na veřejnosti ústa,“ souhlasí Vítězslav Podivínský.

„Nebudu sdělovat, jak budu hlasovat, to je moje osobní věc, avšak vždy podle stanov se musí menšina podřídit většině,“ pokračuje svitavský zastupitel Miloš Vízdal.

„Samozřejmě hnutí ANO je velmi silný politický subjekt a jistě bude vážným konkurentem v komunálních volbách,“ souhlasí Vízdal. Podle něj má KSČM tradičně na Svitavsku stabilní zastoupení. „Pokud však jde o působení v rámci zastupitelstva města Svitavy, naše strana podpořila všechny rozumné návrhy, ať již vzešly od jakékoliv politické strany či hnutí, pokud byly ve prospěch občanů,“ upozorňuje na rozdíl mezi celostátní a komunální politikou svitavský zastupitel.

Senátor a moravskotřebovský radní Radko Martínek v referendu nehlasoval. „Byl jsem v době konání členské schůze v Moravské Třebové služebně mimo republiku a jinou formou než účastí na schůzi se referenda nemohu zúčastnit,“ vysvětluje Martínek.

Se vstupem do vlády s ANO dlouhodobě nesouhlasí. „Snaha dostat se do vlády po volební katastrofě a fakticky bez mandátu od voličů, je jen pokračováním seriálu chyb, které dostaly ČSSD na pokraj zkázy,“ domnívá se Radko Martínek. K vnitrostranickému referendu poznamenává. „Jsem dlouhodobým podporovatelem přímého zapojení občanů do rozhodování. Tedy za předpokladu, že s položenou otázkou musí souhlasit více jak padesát procent oprávněných k rozhodování, bez ohledu na to kolik se jich zúčastní. Pokud stačí ke kladnému výsledku většina z pětadvaceti procent oprávněných k hlasování, pak referendum nemůže mít žádnou hodnotu ani platnost,“ říká sociálně demokratický senátor.

Prozradit, jak bude hlasovat, nechtěl ani předseda okresního výboru Miloš Horáček. „Stranické referendum končí 14. června a jako člen předsednictva strany jsem vázám usnesením, které praví, že až do vyhlášení výsledků se členové zdrží komentářů na veřejnosti,“ vysvětluje Miloš Horáček. „Můj postoj i to, jak budu hlasovat, jsem členské základně okresu Svitavy s předstihem oznámil písemně a s podrobným rozborem a vysvětlením mého postoje,“ dodává Horáček. Ostatní oslovení starostové, místostarostové, radní a zastupitelé za ČSSD vyjádření odmítli nebo nereagovali vůbec.