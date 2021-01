„Mám rodinu, nechtěl jsem už tolik cestovat po celém světě. Chtěl jsem se koncentrovat jen na jednu věc. To se mi splnilo. Jen se adrenalin přesunul trochu jinam,“ říká dnes už s mírným úsměvem. Pro filharmonii byl loňský rok zřejmě tím nejnáročnějším a nový ředitel musel zdolat výzvy, které si předtím ani nedokázal představit. Dnes se jim naučil čelit s tím, že je to „last minute management". Přestože hudebníkům chybí publikum, musí si udržovat kondici stejně tak jako vrcholoví sportovci. I proto si v pátek 22. ledna nenechají ujít tradiční akci Hrajeme spolu za Pardubice, byť posluchači budou moci sledovat koncert na streamu a následně si užít online basketbalový zápas. To vše jako dobročinnou akci pro očkovací centrum v pardubické nemocnici. „Dobré věci by se určitě neměly přerušovat,“ dodává Pavel Svoboda.

Jaký je běžný den muzikanta - filharmonika, když nejsou koncerty?

V každém případě se musí udržovat v kondici, podobně jako vrcholoví sportovci. Bylo by iluzorní se domnívat, že po mnoha měsících bez veřejných koncertů se okamžitě dostanou do špičkové formy a budou podávat skvělé výkony. Musí tedy cvičit a pečovat o své nástroje.

Co dělá během této doby ředitel?

Snaží se uchopit situaci jako příležitost, využít vzniklý prostor k opravám a investicím. Současně zavádí úsporná opatření. Museli jsme například na základě vyšší moci rušit vstupné, vracet vstupné a neustále přesouváme termíny a reagujeme na vládní nařízení. Co vám budu povídat, je to trochu otrava, nicméně řešíme i kreativní věci - alternativní činnosti orchestru, aby všichni měli motivaci. Jde o natáčení CD či audiovizuálních nahrávek. Inovovali jsme i vzdělávací projekty či společensky prospěšné, chcete-li dobročinné aktivity. A to je radost!

Můžete být konkrétnější?

Pardubická filharmonie byla roky mimořádná právě důrazem na edukativní projekty. Hráči jezdili hrát do škol po celém regionu a nedělní dopolední koncerty D pro děti byly obrovsky oblíbené. Nyní pro děti tedy chystáme hudební soutěže. Ve spolupráci s magistrátem chceme být také otevřenější pro handicapované občany a podporovat „kulturu pro všechny“.

V čem je to pro hudebníky jiné, když nemají interakci s publikem?

To je asi různé. Někdo je extrovert a kontakt, chcete-li show, nutně potřebuje. Jiný zase podá fantastický výkon, když není ničím a nikým rušen. Každopádně potlesk chybí všem. Jakkoli mám ticho rád, v tomto kontextu po špičkovém výkonu je až děsivé.

Jak se osvědčily koncerty online? Neplánujete v něčem takovém pokračovat i poté, až koronakrize pomine?

Upřímně - mám dojem, že alespoň v mé sociální bublině je teď online svět streamy doslova přehlcen. Také jsme jich pár udělali, ovšem umělecky a zejména ekonomicky je to nejednoznačné. Nyní se soustředíme, troufám si říct, na hodnotné nahrávací projekty s dlouhodobým dopadem, včetně nahrávek u prestižních zahraničních společností.

Když jsme u těch koncertů, jak jste vyřešili nebo vyřešíte předplatitele, kteří v uplynulém roce neměli mnoho příležitostí své předplatné využít?

Abonentní vstupné převádíme na rok 2021, pravidelní návštěvníci tedy o svá místa nepřijdou. Majitelé jednotlivých vstupenek na jednotlivé koncerty, kteří je zakoupili online, dostali peníze automaticky zpět. Kdo zakoupil vstupenku fyzicky, může ji vrátit na stejném místě, kde ji koupil, a to jakmile budou otevřena informační centra.

Jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů v posledních letech se staly sociální sítě. Jak s nimi pracujete a jak se vám v této době osvědčily?

Na jaře naši hráči sami nahrávali videa z domova, mělo to obrovský ohlas a dopad. Potom už to dělali všichni a všude. Co máte také pořád vymýšlet, že. Máte pravdu v tom, že dnes je to jeden z nejdůležitějších komunikačních kanálů. Mimo jiné i ke sdílení koncertů. Velice dobře si uvědomujeme, že i v tomto ohledu je před námi hodně práce.

Současná doba je pro mnoho lidí náročná psychicky. Máte recept, jak udržujete dobrou náladu v souboru?

Teď zrovna jsme zakoupili nové a pohodlnější židle pro orchestr, snad udělají radost. Ale vážně. Úlohou profesionálů není brečet a stěžovat si. Profesionální umělec má rozdávat radost z hudby, oživovat notové party a inspirovat tím posluchače, kteří jsou díky tomu zážitku kreativnější, neboli v důsledku nejen ekonomicky úspěšnější. Je velmi důležité si toto uvědomit.

Filharmonie pořádala hodně akcí pro děti, seniory, co pro ně vymýšlíte?

Nyní připravujeme již třetí "díl" projektu Filharmonie seniorům, kdy za dodržení všech bezpečnostních opatření hrajeme pod okny či v atriích domovů pro seniory v Pardubickém kraji. Oblíbené koncerty pro děti jsou postavené na interaktivitě, proto je obnovíme až pro skutečné publikum.

Zaměřujete se i na podporu mladých talentů ze ZUŠ Pardubice, v čem bude spočívat?

Již v minulém roce byl připraven koncert se sólisty z řad talentovaných žáků hudebních škol. Nyní chystáme vlastní soutěž, protože jsme přesvědčeni, že šikovní žáci nutně potřebují motivaci a cíle. Zahrát si sólově s filharmonií není málo. Jsme moc rádi za spolupráci se školami i s projektem ZUŠ OPEN Magdaleny Kožené.

Pojďme teď trochu bilancovat. Jak hodnotíte vaše více než roční působení ve filharmonii?

Jako velkou zkušenost a příležitost. Byl to rok nečekaných situací. Věřím, že jsme je s kolegy zvládli se ctí. Chtěl bych všem moc poděkovat.

Podařilo se vám plnit cíle, které jste si dal?

Pochopitelně na ambice hrát na prestižních festivalech a zahraničních turné jsme museli rychle zapomenout. Máme novou organizační strukturu, koncertní oddělení, provozně-ekonomické oddělení, a to personálně silně obsazené. Každopádně teď stále jedeme v režimu, kterému říkám "last minute management", neboli vše na poslední chvíli, protože operativně reagujeme na změny ve vládních nařízeních.

A jaké cíle máte do budoucna?

Ladíme poslední detaily velmi atraktivní koncertní sezony 2021/2022 a věříme, že již nebude omezována kvůli nákaze. Zveřejníme ji v červnu. Připravujeme také soutěž na nový grafický vizuál organizace, a hlavně se těšíme na naše posluchače!

Na kdy pro ně plánujete první představení?

To je těžká otázka. Zkrátka jakmile to bude možné.

Máte nově zrekonstruované prostory. Měli jste už alespoň příležitost je více prověřit a vyzkoušet? V čem je jejich výhoda či nevýhoda oproti původnímu stavu?

Klíčová je nová a tichá vzduchotechnika nejen v sálech, ale také na chodbách. Celkově je společenská část Domu hudby elegantnější a přívětivější. Jsme za investici Pardubického kraje moc rádi.

Co byla v uplynulém roce vaše největší profesní výzva?

Neumím vybrat jen jednu a asi ani posoudit. Třeba precizně a stručně formulovat připomínky na kontrolních dnech během rekonstrukce budovy. (směje se)

A co ta osobní? Měl jste nějakou, kterou jste zdolal?

Výzvu snad ani ne. Narodila se nám druhá dcera, a to je něco, co asi všechno převyšuje.

Jaké výzvy to budou letos?

Určitě se donutím více sportovat, když ne běhat nebo plavat, tak alespoň chodit. Držte mi palce.

Vizitka:

MgA. Pavel Svoboda, Ph.D., ředitel Komorní filharmonie Pardubice

Vzdělání: Konzervatoř Pardubice, AMU Praha, Univerzita v Berlíně

Věk: 33

Rodina: manželka Iva

Děti: Anna a Viktorie

Koníčky: hudba, ekonomika, kulturní politika, společnost

Fakta:

Komorní filharmonie Pardubice je orchestr mozartovského typu zaměřující se především na interpretaci děl klasicismu, raného romantismu a skladeb 20. století. Jeho komorní obsazení mu umožňuje soustředit se na práci s detaily, preciznost hudebního nastudování a citlivé doprovázení sólistů.

Založeno: 1969

Současný šéfdirigent: Stanislav Vavřínek

Zřizovatel: Statutární město Pardubice

Počet zaměstnanců: 44 (včetně mateřské dovolené)

Počet koncertů za rok 2019: 110

Počet koncertů za rok 2020: 59 + 37 nahrávacích projektů

Nejvýznamnější akce roku 2020: Závěrečný koncert mezinárodního festivalu v Kutné Hoře

Nejbližší akce 2021: Hrajeme spolu za Pardubice, 22. ledna 2021 od 16:30 hodin online

Rekonstrukce Domu hudby a Sukovy síně, kde filharmonie působí: Proběhla v letech 2019 a 2020, investorem byl Pardubický kraj

Záznam vánočního koncertu:

Zdroj: Youtube

Silvie Špryňarová