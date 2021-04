Odborný léčebný ústav v Jevíčku pokračuje v očkování proti covidu-19 vakcínou Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr

Průběžně spouští další termíny k rezervaci. Od pátku 23. dubna se mohou na očkování registrovat osoby ve věku 60 až 64 let. V současné době se mohou registrovat i lidé ve věku 65-69 let, 70-79 let, 80 let a výše. Vakcíny Pfizer má být podle hejtmana Martina Netolického v příštích týdnech dostatek. (ik)