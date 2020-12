Ve vesnici se za posledních pár let postavilo dost nových domů a mladí lidé tady chtějí žít. „Dětí máme dost a tím, že se snížil věk školkových dětí na dva roky, tak jsou vyšší požadavky jak na prostory, tak i od rodičů. V posledních osmi letech tady lidé postavili docela hodně domů, je tu mnoho mladých rodin. Chtějí sem dávat děti i rodiče z jiných vesnic,“ dodala Karalová.

Příští rok se tak děti přestěhují do nových tříd a obec hodlá pokračovat ještě rekonstrukcí staré školky a poté obě budovy propojit. Celkové náklady na první etapu činí 47 milionů korun. „Dostali jsme dotaci 20 milionů korun z ministerstva vnitra. A chceme žádat o dotaci i na druhou etapu, ale to se ještě uvidí, jak to bude,“ míní starostka. V jednom má ale jasno. I když obce musí kvůli krizi spojené s covidem šetřit, Sebranice školku i tak postaví. „Myslím, že budovu nám nikdo nevezme, je to investice do budoucna. A pro vesnici je základ mít školku, školu a infrastrukturu, aby tady lidi chtěli žít,“ dodává Lenka Karalová.