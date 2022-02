"Podle našich informací jsou potřeba především trvanlivé potraviny, kvasnice, mouka, cukr, sůl a dále zdravotnický materiál a přikrývky. Prozatím není potřeba ošacení, obuv a běžné užitkové věci," informoval na sociálních sítích Lukáš Zrůst z divadelního klubu. Od soboty bude každý den od 9 do 17 hodin otevřeno centrum Pontopolis v Riegrově ulici a následně od 18 do půlnoci Divadelní klub. "Jakmile naplníme dodávku, odjíždíme zřejmě do Užhorodu, odkud by měla probíhat následná cílená distribuce. Dokud to půjde a bude co vozit, budeme jezdit. Finanční dary nepřijímáme, ale pokud by někdo chtěl přispět na naftu, nechť nechá peníze u obsluhy baru, případně odpovědné osobě v Pontopolisu," dodal vedoucí klubu.