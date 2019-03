Moravská Třebová – Ve středu začíná letošní sbírka Postní almužna. Jde o malou sbírku organizovanou ve farnostech v době postní, tedy 40 dní před Velikonocemi.

„V této době si lidé přinesou z kostelů domů malou kasičku, do které mohou vhazovat peníze, které by jinak utratili za věci, které si v postu odepřeli. Tyto kasičky pak znovu odevzdají v kostele na počátku Velikonoc, aby je pracovníci charity vyzvedli a výtěžek z této sbírky použili na pomoc potřebným. Jedná se většinou o přímou pomoc do rodin,“ uvedl Petr Matoušek z Charity Moravská Třebová. Postničku je možné si vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o první neděli postní.