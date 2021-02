Tříkrálová sbírka se letos uskutečnila bez obchůzky koledníků. Charita z Poličky hlásí, že lidé byli štědří i v této náročné době. Kasičky byly na farách, v kostelích, ale také v prodejnách.

Z letošní Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Polička. | Foto: Jaroslav Mareš

„Rozdíl ve výtěžku byl oproti loňskému roku vzhledem k podmínkám minimální. Do kasiček dárci do 24. ledna přispěli neuvěřitelných 647 608 korun,“ uvedl ředitel poličské charity Martin Dvořák. Sbírka ale ještě neskončila a charita vybrala dalších více než 80 tisíc korun. Forma on- line koledování potrvá až do 30. dubna, kdy bude letošní 21. ročník sbírky definitivně ukončen. Charita v Poličce věnuje většinu výtěžku na posílení a rozšíření služeb Domácího hospice svatého Michaela. Zájemci mohou dále přispívat na účet číslo 66008822/0800, variabilní symbol 77705021.