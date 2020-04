Ve svitavském okrese se provádí testy na koronavirus v laboratořích Litomyšlské nemocnice.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

V této souvislosti budou brzy do nemocnice pořízeny další dva přístroje, aby se zvýšilo testování lidí. Cena jednoho přístroje činí zhruba 600 tisíc korun. Svitavy chtějí nákup přístrojů podpořit. „Pokud by kdokoliv chtěl přispět na pořízení přístroje, může zaslat do Nadačního fondu V. O. Ottendorfera na číslo účtu 3951098369/0800 pod variabilním symbolem 227444 finanční obnos, který bude použit na nákup tohoto přístroje,“ informoval svitavský starosta David Šimek.