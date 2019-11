Dámský spolek Maceška bude celou dobu trvání sbírky zajišťovat chod sběrného místa a organizuje poptávku a odběru dárků. „V tuto chvíli máme nasmlouváno 300 krabic. Sbíráme dárky pro konkrétní děti. Známe pohlaví a věk a jméno organizace, která krabici předá. Velkou novinou je rezervace krabic předem. Dárci si budou dárky, které chtějí odevzdat, předem rezervovat na webu www.krabiceodbot.cz.

Vyberou si pohlaví a věk dítěte a sběrné místo, kde chtějí krabici odevzdat. Jakmile budou krabice „doma“, sbírku zavíráme,“ přibližuje Božena Hanusová ze spolku Maceška z Osíku.

V případě, že se škola nebo organizace rozhodne sbírat větší počet krabic, měla by sběrné místo včas kontaktovat. Krabice má obsahovat věci, které byste rádi našli pod stromečkem u svého dítěte. Obsah krabice vždy určuje dárce a dárky nemusí být nově zakoupené, pokud jsou moderní a v bezvadném stavu. Věci by měly být kvalitní, čisté a neponičené.

„Nejlepšími dárky jsou hračky, které se do krabice vejdou, tužka a hezký sešit, skicák a pastelky, vodové barvy a štětec, modelína, sportovní potřeby, knížka, kosmetika,“ dodala Božena Hanusová. Krabici zabalte do vánočního papíru a nadepište, pro jaký věk a pohlaví je dárek určen. V Osíku bude sběrné místo v domě naproti obecnímu úřadu otevřené od 25. listopadu do 5. prosince, a to vždy v pondělí od 9 do 11 hodin a ve čtvrtek od 16 do 19 hodin.

Dárky potěší děti v Litomyšli, Chrudimi, Pardubicích, Svitavách, Koclířově a Chotěboři.