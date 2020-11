I letos se uskuteční v Osíku u Litomyšle sbírka dárků pro děti Krabice od bot. Charitativní předvánoční sbírka se koná už podesáté.

Děti ze Základní školy v Osíku se připojily ke sbírce dárků Krabice od bot. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

„I přes nepříznivou situaci, jsme se rozhodli sběrné místo v Osíku otevřít. Výběr dárků bude probíhat za přísných hygienických opatření. Sběrné místo bude otevřené dvě středy, a to 25. listopadu a 2. prosince vždy od 16 do 18 hodin,“ vysvětluje Božena Hanusová z dámského klubu Maceška v Osíku. Svoje Krabice si musíte ale nejdříve rezervovat v systému Diakonie (www.krabiceodbot.cz). Ten bude spuštěn v listopadu. Vhodně zvolené dárky v krabici zabalte, označte pro jaký věk a pohlaví je krabice určena a zavezte ji do sběrného místa během otevíracích hodin.