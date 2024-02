/FOTO, VIDEO/ Hudební skladatel Bedřich Smetana se v roce 200. výročí svého narození objevil na pamětní stříbrné minci, kterou vydala Česká národní banka. Pokřtěna byla ve středu odpoledne na slavnosti ve Smetanově domě v Litomyšli. Banka na ražbu smetanovských mincí spotřebovala 259 kilo stříbra.

Křest pamětní mince s Bedřichem Smetanou v Litomyšli. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Bedřicha Smetanu nově připomíná pamětní stříbrná mince. Ke 200. výročí narozenin světově proslulého českého hudebního skladatele ji vydala Česká národní banka. Jde o druhou letošní pamětní minci v dvousetkorunové nominální hodnotě. Sběratelskou minci navrhl medailér Jiří Hanuš. Pro lícní stranu zvolil nápis „Má vlast“ zakomponovaný do panoramatu Prahy a Hradčan, pro rubovou portrét Bedřicha Smetany s naznačeným uchem, které připomíná skladatelovu hluchotu.

„Letos je Rok české hudby. A 2. března uplyne 200 let od doby, co se v Litomyšli narodil Bedřich Smetana. Pamětní minci věnovanou tomuto hudebnímu skladateli jsme proto s úctou k tradicím a respektem k moderně pojaté historické architektuře představili právě v tomto východočeském městě,“ sdělil guvernér České národní banky Aleš Michl.

Psali jsme již:

Sběratelé pozor, unikátní mince s Bedřichem Smetanou je venku

Přípravy oslav 200 let od narození Bedřicha Smetany trvaly několik let. Ty letošní budou velké jako ty v roce 1974, kdy Litomyšl slavila 150. výročí narození skladatele, a to pod záštitou prezidenta republiky T. G. Masaryka.

Pamětní mince Bedřicha Smetany



- vyraženo 21 500 kusů

- v běžné kvalitě 7 700 kusů, ve špičkové 13 800 kusů

- průměr 31 milimetrů

- hmotnost 13 gramů

„Když jsme koncipovali, jak by měl celý rok oslav vypadat a založili jsme projekt Smetana 200, tak jsme jenom snili. A jeden ze snů byl, aby se Česká národní banka připojila k oslavám. Plán vydávání stříbrných mincí se vytváří na roky dopředu a Česká národní banka emisní plán znovu otevřela a ke skladateli Josefu Sukovi přidala i Bedřicha Smetanu,“ sdělil prezident festivalu Smetanova Litomyšl Pavel Kysilka. Pro Českou národní banku jde o mimořádný rok, kdy vydá pět stříbrných pamětních mincí.

Zablácené silnice od bagrů. Stavba D35 u Svitav dává řidičům i místním zabrat

O zpracování mince na motivy života a tvorby skladatele Bedřicha Smetany byl mezi umělci velký zájem. Odborná komise vybírala z 41 autorských návrhů. „Na základě emisního plánu jsme vypsali soutěž na podobu umělecké mince, přihlásilo se 20 autorů a ti podali 41 návrhů. Vloni v dubnu návrhy posoudila odborná komise, v níž nechyběl zástupce Litomyšle nebo vedoucí Muzea Bedřicha Smetany. V komisi zvítězil návrh zkušeného medailéra Jiřího Hanuše,“ přiblížila výběr autora pamětní mince členka bankovní rady České národní banky Karina Kubelková.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková

Centrální banka vydává pamětní minci s motivem Bedřicha Smetany v celkovém nákladu 21500 kusů, a to ve dvojím provedení.

Bedřich Smetana Bedřich SmetanaZdroj: ČTK Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli do rodiny sládka zámeckého pivovaru. Hudební skladatel, který se považuje za otce české národní hudby, začal kariéru jako klavírista a pedagog ve šlechtických rodinách. Smetanova tvorba se vyznačuje především láskou a vášní k vlasti, oslavuje českou kulturu a historii. Mezi nejznámější operní díla světově proslulého autora patří Braniboři v Čechách, Čertova stěna, Libuše či Prodaná nevěsta. I přesto, že hudebník v padesáti letech přišel o sluch, složil v této době nejzásadnější dílo: cyklus šesti symfonických básní Má vlast inspirovaný českou krajinou a tradicemi.

V běžné kvalitě je to 7 700 kusů, dalších 13 800 kusů má kvalitu špičkovou, která se vyznačuje vysoce leštěným mincovním polem a matovaným reliéfem. Mince mají průměr 31 milimetrů a hmotnost 13 gramů. Vyrobila je Česká mincovna v Jablonci nad Nisou ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Na ražbu mince spotřebovala 259 kilogramů ryzího stříbra. Není to poprvé, kdy se Bedřich Smetana objevil na minci. K výročí jeho narození byla vydána stříbrná mince i v roce 1974, kdy uplynulo 150 let od jeho narození. „Jednalo se taktéž o stříbrnou pamětní minci v hodnotě sto korun. Jejím autorem byla tehdejší ikona českého medailérství Milan Knobloch," doplnil vrchní expert peněžního oběhu České národní banky Jaroslav Moravec. Bedřich Smetana se navíc dvakrát objevil na bankovce. Poprvé hned po válce v roce 1945 na pětitisícikoruně a v roce 1985 na tisícikoruně. První bankovku navrhoval Max Švabinský, druhou potom Albín Brunovský. Šlo o poslední československou tisícikorunu.

Zablácené silnice od bagrů. Stavba D35 u Svitav dává řidičům i místním zabrat

Letos by minci Bedřicha Smetany podle emisního plánu měly doplnit ještě další dvě pamětní stříbrné dvousetkoruny, které připomenou 350 let od úmrtí malíře Karla Škréty a 400 let od vydání Komenského mapy Moravy. V březnu se také otevře tematický cyklus Instituce České republiky, první dvě mince této edice v nominální hodnotě 100 Kč ponesou motivy Nejvyššího státního zastupitelství a Bezpečnostní informační služby.

Letos Česká národní banka plánuje vydat také dvě zlaté mince v nominální hodnotě 5 000 Kč, které se budou věnovat městům Olomouc a Moravská Třebová. Vydá také pamětní stříbrnou minci 500 Kč z řady Slavné dopravní prostředky s motivem tramvaje T3.