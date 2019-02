Litomyšl /FOTOGALERIE/ – Pravidelným návštěvníkem festivalu Smetanova Litomyšl je i legendární cestovatel Miroslav Zikmund. I letos přijel dvaadevadesátiletý cestovatel s partnerkou Marií na několik dní do Litomyšle. A včera odpoledne na ně čekal netradiční výlet.

Naleštěná černá Tatra 603 ze šedesátých let čekala před hotelem na Miroslava Zikmunda. A za volantem seděl sběratel veteránů Josef Flídr z Horního Újezdu. Několik přátel totiž uspořádalo pro cestovatele malý výlet po okolí města a návštěvu muzea bicyklů v Nových Hradech.



Miroslav Zikmund byl nadšený, Litomyšl považuje za druhý domov. „Znali jsme se s malířem Bohdanem Kopeckým. Byl to můj starý, dobrý kamarád. Sedávali jsme u Mydláře na vínečku. Teď jsme tam byli s Marií a sedli jsme si na tu židli, kde sedával Bohdan. Dali jsme si víno na jeho počest,“ řekl Miroslav Zikmund.



Tatrovky jsou pro cestovatele osudové. V jedné takové s Jiřím Hanzelkou vyrazili v roce 1947 do Afriky. Zikmund obdivuje všechny nadšence do starých aut. „ K veteránistům chovám obdiv. Jsou to fandové a napůl šílenci, v tom dobrém slova smyslu. Když si někdo vezme do palice, že najde vrak a dá ho dohromady, jako Karel Loprais, který našel naši Tatru 805 a celou ji opravil,“ dodal Miroslav Zikmund. Tatrou 603 nejel včera poprvé. Vzpomínal, že sám měl i Tatraplán, s osmiválcovým motorem, takže to bylo podle jeho slov žihadlo.



V Litomyšli se Miroslav Zikmund s partnerkou Marií zdrží do soboty, kdy se vrací domů do Zlína. Včera si užili koncert Dagmar Peckové a dnes je čeká Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka.