Sběr pro děti, či soutěž rodičů?

Litomyšl – Sběr papíru patří k tradičním akcím na základních školách v celém okrese. Děti ze Základní školy U Školek v Litomyšli byly nejlepší ve městě. Za to jim patří Perníková popelnice, kterou získala Litomyšl v krajské soutěži.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Alena Grycová

Ovšem je otázkou, jestli sběr papíru je stále ještě soutěž dětí, nebo spíše rodičů. Popelnici z perníku převzali čtvrťáci z druhé základní školy, kteří nasbírali nejvíce papíru. „Nasbírali téměř šest tun papíru. Přitom dva sourozenci se postarali o čtyři tuny, protože jejich rodiče pracují v tiskárně,“ podotýká mluvčí města Michele Vojáček. Město hledalo kritéria, jak děti ocenit. „Někdo sbírá i papíry od žvýkaček celý rok, ten by si odměnu zasloužil. A někomu navezou rodiče tuny odpadu,“ dodává místostarosta Josef Janeček.

Podobné je to ale i na jiných školách v regionu. „Syn odnese do školy sám v rukách osm kilo papíru, ale je to málo. Rodiče jeho spolužáka přivezou plné auto. Ten náš je pak zbytečně smutný. Má takový sběr ještě smysl?“ ptá se maminka desetiletého Filipa ze Svitavska.