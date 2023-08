Ve městě by šlo už o třetí hernu tohoto typu, jedna a se nachází u vlakového nádraží a další u kruhového objezdu.

Dubnový poutač na nové kasino na FacebookuZdroj: David Savočka

Jenže všechno bude zřejmě nakonec jinak. Do hry totiž zasáhli zastupitelé, kterým se projekt nelíbí.

„Dozvěděl jsem se o záměru od kamaráda, který má poblíž nemovitost. Má jít o kasino asi pro šedesát lidí. Na zastupitelstvu vyšlo najevo, že se o tom na městě moc neví,“ řekl opoziční zastupitel Martin Klepárník (Otvírání Poličky).

Nicméně následně se rozjela jednání a radní připravují vyhlášku, která bude regulovat hazard v Poličce. „Budoucí provozovatele kasina jsem okamžitě pozval na jednání. Na setkání jsem je informoval, že jsem si zcela jistý, že jejich záměr vyvolá silný odpor všech zastupitelů a nejlépe by bylo od tohoto záměru včas ustoupit. Bohužel jsem slyšel argumenty, že v objektu mají již velké investice a provoz kasina nebude nikoho rušit. Tyto argumenty nemůžeme přijmout, a to především z důvodu blízkosti základní školy Na Lukách,“ sdělil starosta Poličky Jaroslav Martinů (ODS).

Loteriím v Litomyšli definitivně odzvonilo

Na radnici tak už vzniká nová vyhláška, která má v okolí všech škol zamezit provozovat herny a kasina. „Znění vyhlášky a její obsah nepodceňujeme. Píšeme ji pod dohledem zkušeného právníka. Připravovaná vyhláška bude projednána radou města a následně na zastupitelstvu 7. září. Jsem si jistý, že vyhláška o regulaci hazardu v našem městě bude přijata,“ doplnil Martinů.

Polička měla v minulém roce ve svém rozpočtu roční příjem z hazardních her na úrovni osmi milionů korun.

Regulace však podle některých zastupitelů nestačí a jsou pro radikálnější řešení. „Zřejmě půjde ve vyhlášce o určení vzdálenosti od škol a podobně. Chceme plošný zákaz hazardu v Poličce. Víme, že vyhlášky, které regulují hazard, jsou problematické a v řadě měst se provozovatelé odvolávají,“ podotkl Klepárník. Proto požaduje s ostatními opozičními zastupiteli jasné řešení, a to je zákaz. „Licence ministerstva financí pro stávající terminály doběhnou, ale další už by nebyly udělené,“ dodal zastupitel Štěpán Vlček (Otvírání Poličky).

Sociální pracovníci potvrzují, že většina dluhových problémů, které řeší, mají souvislost právě s hraním hazardních her. „Ti lidé jsou schopni prohrát v automatech obrovské částky peněz,“ podotkl Klepárník. Hazard zakázali už v roce 2014 v Litomyšli, zákaz platí roky taky v Lanškrouně nebo Skutči.

1/10 Zdroj: Kristýna Sauerová Kasina v Poličce lákají na snové výhry. 2/10 Zdroj: Kristýna Sauerová Kasina v Poličce lákají na snové výhry. 3/10 Zdroj: Kristýna Sauerová Budova na Jilemnického ulici v Poličce, kde má vzniknout nové kasino. 4/10 Zdroj: Kristýna Sauerová Kasina v Poličce lákají na snové výhry. 5/10 Zdroj: Kristýna Sauerová Kasina v Poličce lákají na snové výhry. 6/10 Zdroj: Kristýna Sauerová Kasina v Poličce lákají na snové výhry. 7/10 Zdroj: Kristýna Sauerová Kasina v Poličce lákají na snové výhry. 8/10 Zdroj: Kristýna Sauerová Kasina v Poličce lákají na snové výhry. 9/10 Zdroj: Kristýna Sauerová Kasina v Poličce lákají na snové výhry. 10/10 Zdroj: Kristýna Sauerová Kasina v Poličce lákají na snové výhry.

Podnikatel Savočka však slibuje, že do kasina se lidé s finančními problémy nedostanou, stejně tak mladiství. „Občané v úpadku, lidé v tíživé životní situaci pobírající sociální dávky, příspěvky a nezletilí nemají systémem vstup povolen. Objekt bude střežen bezpečnostní službou. Už je to vše na trochu jiné úrovni, než jak si většina myslí. Nejsou to automaty v hospodě, kde mohly hrát i děti,“ ujistil Savočka.

To, že se v kasinech točí opravdu velké sumy peněz, není nic tajného. I obce z toho mají zajímavé příjmy, a to z podílu na vybraných daních. Polička měla například v minulém roce ve svém rozpočtu roční příjem z hazardních her na úrovni osmi milionů korun. V České republice lidé vloni vložili do hazardu neuvěřitelných 759,3 miliardy korun. Do státního rozpočtu se loni vybralo 17 miliard korun, což je meziročně více jak o 4,5 miliardy.