Santiniho autorství kunsthistorici vyvracejí

Jaroměřice – Barokní kostel Povýšení svatého Kříže z let 1712 až 1713 byl spolu s dalšími stavbami poutního areálu jaroměřické Kalvárie nedávno prohlášen za národní kulturní památku. V souvislosti s tím se znovu objevila informace, že autorem projektu kostela je barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

Barokní poutní areál Kalvárie v Jaroměřicích směřuje na seznam národních památek.Foto: archiv obce

Dnes již nepřijímanou atribuci uvedl do odborné literatury v polovině třicátých let minulého století kunsthistorik Oldřich Steffan, od kterého přebírali hypotézu o Santiniho autorství další autoři. Ve své santiniovské monografii z konce osmdesátých let s ní například počítá Jan Sedlák.



„Postupně vznikal pozoruhodný komplex staveb, na jejichž projektování měl zásadní podíl Santini, jenž stavebníkovy záměry přeformuloval svou nezávislou koncepcí. Soubor budov vrcholí Santiniho poutním kostelem Povýšení svatého Kříže,“ dovozuje Sedlák.

Světlo do sporné otázky Santiniho autorství vnesl až kunsthistorik Mojmír Horyna, který je autorem důkladné monografie o slavném barokním architektovi. Jeho reprezentativní publikace, ve které Horyna s širokým využitím zahraniční literatury zúročil celoživotní zájem o Santiniho dílo, vyšla v roce 1998.



SANTINIHO ODMÍTLI

Na Horynovu práci odkazuje ve svém vyjádření k otázce autorství projektu jaroměřického kostela Jana Řehounková, tisková mluvčí pardubického pracoviště Národního památkového ústavu. „Autorství Santiniho bylo zřejmě dříve tradováno, ale bez konkrétních důkazů. Oficiální záznam stavby v Památkovém katalogu s takovou informací vůbec nepracuje,“ uvedla mluvčí na dotaz Deníku. A Santiniho za autora kostela nepovažuje ani ministerstvo kultury.

Santiniho podíl odmítl jako první francouzský bohemista Xavier Galmiche na konci osmdesátých let. Podle Horyny zcela právem. „Proti Santiniho autorství u kostela Povýšení svatého Kříže svědčí neexaktní založení půdorysu, naprostá absence santiniovských forem a detailů na bočních fasádách i v interiéru stavby. Zcela nesantiniovské je i mohutné a opatrné dimenzování nevelké stavby,“ vysvětluje ve své práci Mojmír Horyna.



STAVITEL KLÍČNÍK

„Průčelí jaroměřického kostela je zřejmě dílem epigona dobře poučeného Santiniho architekturou, jehož vlastní projev je nesrovnatelně jednodušší,“ domnívá se Horyna.



Za autora projektu je dnes považován brněnský stavitel František Benedikt Klíčník, který podle Santiniho projektů prováděl a upravoval některé moravské stavby, mimo jiné v Křtinách nebo Rajhradě, a jehož působení je v Jaroměřicích písemně doloženo.