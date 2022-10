Bára ze Svitav šla po střední zdravotnické škole studovat do Pardubic. „Chodili jsme na praxi do Pardubické nemocnice a i díky tomu jsem tam po ukončení školy i nastoupila. Měla jsem k té nemocnici blízko,“ řekla zdravotní sestřička Bára. Kdyby už před pěti lety fungovala vyšší odborná škola ve Svitavách, posílila by možná Bára tým sester ve zdejší nemocnici.

V současné době je nástavbové studium po maturitě na zdravotnické škole v Pardubickém kraji jenom v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích. To by se mohlo do dvou let změnit. Radní Pardubického kraje totiž schválili, aby Střední zdravotnická škola ve Svitavách zahájila činnosti spojené s akreditací vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra. Potřebují akreditaci z ministerstva zdravotnictví a následně i z ministerstva školství. „Začínáme připravovat vzdělávací program, který se následně bude akreditovat. Neobejdeme se bez spolupráce s naším nejdůležitějším partnerem ve vzdělávání, a to Nemocnicí Pardubického kraje. Teprve po získání akreditace bude rozhodovat rada Pardubického kraje o zápisu oboru do školského rejstříku. Kraj dlouho zvažoval, zda přípravu vyšší odborné školy ve Svitavách umožní. Jednání trvalo déle než rok,“ sdělil ředitel Střední zdravotnické školy ve Svitavách Radim Dřímal.

Odliv studentů z kraje

V současné době více než dvě třetiny absolventů svitavské zdrávky odcházejí dále studovat, mírně převažuje studium na vysoké škole. „Na 150 studentů každý rok odchází studovat vyšší odbornou zdravotnickou školu mimo území Pardubického kraje. Je to škoda, že studují mimo region, a je dobře, že se pokusíme o studenty v rámci kraje poprat. Mají praxi v nemocnicích a je velká šance, že v nemocnici zakotví a budou tam dál pracovat,“ uvedl David Šimek, předseda krajského výboru pro vzdělávání a současně starosta Svitav.

Pokud škola získá akreditaci ministerstva zdravotnictví a školství, první studenti by mohli na novou VOŠ nastoupit v září 2024. „Už nyní se uchazeči a jejich rodiče zajímají, jestli se v naší škole dá po maturitě studovat obor Diplomovaná všeobecná sestra. Jsem přesvědčen, že pokud budou mít naši absolventi tuto možnost, řada jich zůstane ve Svitavách. Předpokládám také zvýšení zájmu o studium maturitních oborů. A největší benefit by „voška“ měla přinést zdravotnictví v našem okrese,“ dodal Dřímal. Je to jeden z kroků, jakým může kraj stabilizovat personální situaci v nemocnicích.

Nemocnice ve Svitavách aktuálně shání dvě desítky lidí na pozice od lékaře, přes sestry k sanitářům.