Sakury nevykvetou, pokácí je

Litomyšl – V ulici 9. května nenajdete žádnou architektonickou zajímavost, přesto na toto místo v Litomyšli mířili každé jaro lidé s fotoaparáty. Důvod byl prostý. Celá ulice rozkvetla do růžova. Díky sakurám, které tu desítky let rostly. Ty budou v následujících týdnech vykáceny a následně je nahradí nová výsadba.

Městská architektka Zdeňka Vydrová se zabývá novou podobou schodiště a jeho okolím na ulici 9. května. Jednou z variant, kterou řeší, je i vybudování vodního prvku nebo uměleckého díla k výročí 100 let Československé republiky.Foto: archiv Litomyšle

Kácení si vyžádá dlouho připravovaná a také odkládaná rekonstrukce ulice. Během února a března budou sakury vymýceny a dělníci začnou pracovat na rekonstrukci elektrického vedení, opravě chodníků a budování nových parkovacích míst a veřejného osvětlení. „O těchto plánech jsme v uplynulých letech intenzivně jednali na otevřených setkáních s obyvateli, arboristy i architekty,“ sdělil starosta Radomil Kašpar.



HOTOVO BUDE DO OSLAV REPUBLIKY

Pokud půjde vše podle schváleného harmonogramu, v říjnu zahradníci dotvoří novou podobu ulice. „Chceme mít hotovo do oslav výročí vzniku naší republiky,“ řekl starosta Litomyšle Radomil Kašpar.



Na podzim by ulici měly zdobit živé ploty, růže a trvalkové záhony. Samozřejmě nebudou chybět sakury, kterých oproti současném stavu nepatrně ubude. Zahradníci vysadí téměř osmdesát stromů, které budou mít větší spon v délce zhruba devět metrů. Díky výše nasazeným korunám sazenic budou v místě lepší světelné podmínky a pod větvemi stromů projedou i řidiči větších vozidel. Město tak vychází vstříc rezidentům, kteří upozorňovali na stínící stromy nebo popadané větve.



PRVNÍCH KVĚTŮ SE DOČKAJÍ PŘÍŠTÍ JARO

Část veřejnosti město v minulosti kritizovala, že chce zničit nejkrásnější ulici a že je kácení zbytečné. Podle odborníků jsou však stromy přestárlé a kácení je nutné. Milovníci růžové nádhery ale o kvetoucí stromy nepřijdou, jen si budou muset pár let počkat. Prvních květů se pravděpodobně dočkají už příští jaro. Vysázeny totiž budou stromy o výšce tří metrů. Každý rok by tak květů mělo přibývat a ulice získávat svou původní krásu.



"Pokud chceme, aby si naší růžové ulice jednou užily i naše děti, tak musíme teď konat. Věřím, že to občané pochopí, navíc po rekonstrukci výrazně prokoukne celá ulice 9. května,” sdělil k plánům starosta.



Úpravy v ulici 9. května by měly přinést větší komfort rezidentům a zároveň nezmizí růžová alej. Nového vzhledu by se měl dočkat i prostor nad gymnáziem, kde je nyní nevzhledná plocha s kontejnery na odpadky a chátrající schody.



V současné době se tak městská architektka Zdeňka Vydrová zabývá novou podobou schodiště a jeho okolím. Jednou z variant, kterou řeší, je i vybudování vodního prvku nebo uměleckého díla k výročí 100 let Československé republiky. První nákresy zveřejnilo město už nyní, ale nemusí se jednat o konečnou úpravu. Odhadované náklady rekonstrukce ulice 9. května jsou 15 milionů korun včetně zmíněných plánů a zahradnických prací za 1,8 milionu. Cena se však po výběrovém řízení může změnit.