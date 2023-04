Je nejlepším šachistou, který reprezentuje republiku na zahraničních turnajích. Šachy jsou jeho velká láska a dovedl by o nich mluvit hodiny bez přestávky, a to nenuceným, zasvěceným tónem. Řeč je o Davidu Navarovi, který má i vztah k Litomyšli. Špičkový šachista podporuje mladé hráče z Litomyšle.

David Navara má i vztah k Litomyšli. | Foto: Stefana Milutinovic, Fb Šachový svaz ČR

Jaký máte vztah k Litomyšli?

Litomyšl považuji za opravdu pěkné město. Hrál jsem tady dvě simultánky a pokud si dobře vzpomínám, tak se mi akce zamlouvala, jednak celkovou atmosférou, ale i po stránce perfektní organizace na straně pořadatelů.

V čem vidíte výhodu šachové hry pro děti?

Děti se prostřednictvím šachu mohou bezvadně učit přemýšlet formou hry. Naučí se vyhrávat a prohrávat, což je pro život nesmírně důležité, stejně jako se poučit ze svých chyb. Děti si šachem osvojí uvažování, které jim pomůže třeba v matematice. Krom toho jde o jeden z mála sportů, kde může dítě porazit dospělého. Zároveň šachy učí přijímat zodpovědnost za své jednání, protože výhru nebo prohru v partii způsobují jen rozhodnutí hráče. Šachy jsou krásný univerzální jazyk, který spojuje lidi napříč planetou.

Jak se změnily možnosti, které dnes mladí hráči v souvislosti s praktikováním šachové hry mají?

Těch informací je přehršel, což má své výhody i nevýhody. Je spousta studijních materiálů i trenérů. Je obrovská konkurence. Člověk musí na sobě hodně pracovat, aby se prosadil.

Když si představíte největší šachové hřiště v Česku pod širým nebem, které by mělo vzniknou v Litomyšli, co všechno vás napadne?

Vidím v tom skutečný potenciál. Mohlo by se tam hrát od jara do podzimu. Šachy takto přilákají i kolemjdoucí. Budete tam moci organizovat množství turnajů. Říkal jste mi, že do budoucna plánujete i šachové turnaje nebo spolupráci se základními a středními školami, takže v tom vidím smysl.

Šachista David Navara podporuje mladé hráče z Litomyšle.Zdroj: Jan Odstrčil

V Litomyšli se organizace šachového dění chopili mladí lidé, kteří mají velké plány s žáky a výchovou dalších šachových generací. Takové aktivitě na všech frontách fandím, protože šachy dost možná nejsou tak docela sport, ale zároveň jsou i něco víc než sport.

Proč mají podle vás šachy své místo ve školních osnovách?

Šachy ve školních osnovách mají být určitě, ale jen jako volitelný předmět. Zároveň není dobrá normativní cesta. Chce-li dítě hrát, umožněme mu to, avšak ne jako povinnost. To se může lehce zvrtnout v nechuť.

Rádi vás uvidíme ve městě Bedřicha Smetany na další simultánce. Třeba se potkáme u nových šachových stolků, co vy na to?

Rád se k vám podívám, když mi to okolnosti dovolí. Mám skutečně nabitý harmonogram, když se domluvíme několik měsíců dopředu, pravděpodobně to půjde.

Co vzkážete k projektu litomyšlských šachových stolků lidem z Litomyšle, kteří budou zanedlouho rozhodovat o jejich existenci v participativním rozpočtu?

Věřím, že šachové stolky do Litomyšle patří. Město určitě obohatí, protože šachy jsou společenská záležitost. Projekt považuji za užitečný a rozumný. Šachům v Litomyšli fandím.

Jan Odstrčil