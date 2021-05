O tom, že nad nemocnicí v Litomyšli visí už roky otazník, se ví všeobecně. Podle městského průzkumu jsou s dostupností zdravotnické péče nejčastěji spokojení lidé do 29 let, opak cítí lidé ve věku 40 až 59 let. „Spokojenost snižuje omezování rozsahu služeb nemocnice, rezonuje hlavně rušení jednotlivých oddělení. Obyvatelům pak chybí také stomatologové a odborné ambulance,“ uvedl Michele Vojáček, mluvčí radnice v Litomyšli.

Investice do krajských nemocnic jsou v plném proudu i během pandemie covidu. Vedení nemocnic ubezpečuje, že s tou litomyšlskou počítá i do budoucna. Nemocnice Pardubického kraje získala téměř půl miliardy na rozvoj svých zařízení. Finanční injekce se týkají i Litomyšlské nemocnice, kde v posledních dvou letech kraj investoval téměř sto milionů korun. „Naposledy se jedná o nové CT – počítačový tomograf za 17 milionů korun nebo nákup dvou skiagrafických RTG přístrojů, z nichž každý představuje investici ve výši šest milionů korun. Ty všechny doplnily nedávno pořízené ultrazvukové přístroje,“ sdělila Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje. Výměna nových technologií v Litomyšlské nemocnici je s novým CT téměř dokončena. Nové přístroje mají i na oddělení infekční diagnostiky, na operačních sálech je k dispozici moderní operační stůl. „Z vlastních zdrojů jsme v Litomyšli financovali nákup dvou plicních ventilátorů za 1,2 milionu. Pořídili jsme také sítnicový laser za 4,5 milionu korun nebo anesteziologický přístroj,“ dodala Semrádová. V Litomyšli kraj investuje i do zázemí, a to jak pro personál, tak i pro pacienty. Na rekonstrukci interny letos navázala výměna střechy na monobloku.

Významnou roli v péči o pacienty hraje zdejší neurologie, která zabezpečuje péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou pro východní část kraje. Letos oddělení obhájilo statut centra vysoce specializované péče na dalších pět let. Vyhlášená je i litomyšlská ortopedie nebo oční oddělení, kam jezdí pacienti z celého kraje. V dohledné době čeká nové vybavení i laboratoře.

Nedostatek personálu

Ovšem i nemocnice v Pardubickém kraji se potýkají s nedostatkem personálu. „Situace malých okresních nemocnic je složitá dlouhodobě. Už před koronavirem se nemocnice potýkaly s nedostatkem sester nebo sanitářů. Pandemie zdravotnictví na atraktivitě nepřidala. Přesto se v Litomyšli podařilo získat nový personál na řadu oddělení,“ vysvětlila Semrádová.

Obavy o budoucnost nemocnice trvají v Litomyšli roky. Město proto nemocnici podporuje, i když je krajská. „Přes Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska a ve spolupráci s dalšími dárci jsme za více než půl milionu korun pořídili nové vybavení do laboratoře. Vloni na jaře jsme nemocnici poskytli ochranné pomůcky, dezinfekci, přes fond jsme podpořili nákup dezinfekčního přístroje za 156 tisíc korun. Pomohli jsme i se startem očkovacího centra,“ přiblížil pomoc starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Kromě finanční pomoci na nákup vybavení město nabízí pomoc i lékařům, kterým může pronajmout městské byty. „Podpořili jsme lékaře i při protestu proti zvažovanému utlumení chirurgie a postavili se za ně. Nemocnici pomáháme a zdejším zdravotníkům a lékařům se vždy vynasnažíme vyjít vstříc,“ dodal Brýdl. Lidé přesto navrhovali, aby město převzalo nemocnici do své správy. To je ale podle radnice naprosto nereálné.