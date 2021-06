Rychnov má velký cíl: stovky obyvatel a novou školu

Do deseti let zvýšit počet obyvatel o polovinu, tři stovky. V Rychnově na Moravě si dali velký cíl. Parcely, oprava školky a stavba nové školy, to všechno má vést ke zvýšení počtu obyvatel. „Máme co nabídnout, navíc od nás to není daleko do Moravské Třebové a Lanškrouna, kam místní lidé dojíždějí za prací,“ řekl rychnovský starosta Milan Hána.

Rychnov na Moravě | Foto: Obec Rychnov na Moravě

Rychnov na Moravě má v současné době okolo 630 obyvatel. K největšímu úbytku došlo po druhé světové válce a okolo roku 2001 počet obyvatel dokonce klesl pod 600. Vylidňování obce chce ale současné zastupitelstvo zvrátit a vesnici „nastartovat“. Deník na návštěvěZdroj: Deník „Máme v plánu mít do deseti let 900 obyvatel. Připravujeme lokality pro stavbu rodinných domů. Součástí přípravy na větší množství obyvatel je i rekonstrukce mateřské školy a navýšení její kapacity. Čeká nás vybudování kanalizace. Obec by měla být v budoucnu především pro rodiny,“ přiblížil plány starosta. Kromě toho hledá obec vhodnou lokalitu pro stavbu bytového domu. Místo budou muset zastupitelé najít i pro novou základní školu. „Škola u nás skončila v roce 2004, kdy byla zrušena z důvodu malého počtu žáků. Její obnova nebude snadná, protože objekt byl přestavěn na turistickou ubytovnu,“ uvedl Hána. Pokud bude obyvatel v Rychnově přibývat, chtějí tady novou školu otevřít do patnácti až dvaceti let. Jak jsme žili: Rychnov Přečíst článek › Kostel v Rychnově na MoravěZdroj: Jaroslav NedbalV Rychnově na Moravě je nyní průměrný věk obyvatel 42 let, nejvíce tu žije lidí ve věku 19 až 50 let. Už teď ale dětí ve vsi přibývá. „Stěhují se k nám rodiny z Brna, Olomouce, Pardubic. Kupují staré statky, které opravují,“ podotkl starosta. V minulosti přitom měla obec téměř 1800 obyvatel. „Největší propad zaznamenala v roce 1950, kdy se stav obyvatel snížil z 1402 na pouhých 785. Lze předpokládat, že za touto sestupnou tendencí je historický fakt, kdy došlo k vystěhování německého obyvatelstva,“ píše se v programu rozvoje obce. Konec nudy u počítačů a mobilů, Rychnov na Moravě zaměstná studenty Přečíst článek › Rychnov opravuje místní komunikace, staví chodníky. Mezi největší investice patří výstavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod za 65 milionů korun. Na 20 milionů korun vyjde rekonstrukce a rozšíření kapacity mateřské školy včetně kuchyně s jídelnou. A dalších 32 milionů korun bude obec potřebovat na přestavbu Rychty na dům služeb, kde má vzniknout pošta, ordinace, kadeřnictví, obecní úřad, knihovna a společenský sál. Bez dotací si ale obec tak velké projekty nemůže dovolit, i když budou klíčové pro její další rozvoj. FOTO: "Zelená" maturita kadetů v Třebové: běh v kanadách a maskáčích Přečíst článek ›