/FOTO/ Rybáři z Poličky pomohli městu s odbahněním největšího rybníku na Poličsku. Limberský rybník v Pomezí ukrýval pod hladinou tisíce kubíků bahna. Kromě nánosů bláta ale také rybáři z vody vytáhli parádní kousky. Třeba sumce.

LIMBERSKÝ RYBNÍK v Pomezí vydal při výlovu před samotným odbahněním krásné kousky. | Foto: Eva Křivková

Odbahnění rybníků je náročná akce, většinou se do toho obce bez dotací nepouštějí, protože náklady stoupají do milionů korun. Polička ale na žádnou dotaci nečekala a pustila se do práce. Přitom se jedná o velký sedmihektarový rybník. „Po vypuštění jsme odtěžili asi dvacet tisíc kubíků bahna, a to opravdu nedramatizuji. Navíc jsme se vešli do dvou milionů korun, což je dnes podle mě rekordní,“ uvedl starosta Poličky a hospodář Rybářského sdružení Vysočina Jaroslav Martinů.