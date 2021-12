Sdružení prodává kapry už třicet let. Zisk z prodeje vánočních ryb využívají rybáři z Poličky k zajištění co nejlepšího zarybnění sportovních revírů. "Jedná se o významný přínos. Průměrný roční výdělek pro naše sdružení činí 200 tisíc korun, za třicet let jde o neuvěřitelných šest milionů korun, které jsme vydělali do naší rybářské pokladny," vysvětlil Martinů.