Stačilo několik mrazivých dní a hladinu přehrady v Poličce pokryla silná vrstva ledu. Zamrzlé jsou všechny tři nádrže a rybáři si mnou ruce. Led má sílu okolo dvanácti centimetrů, takže není na co čekat. „V neděli dopoledne jsme oficiálně dírky povolili a už po poledni na přehradách rybařilo asi padesát rybářů. Byl jsem překvapený, kolik ryb se ulovilo. Někteří rybáři vytáhli i deset pstruhů a také byla ulovena veliká štika, která měla kolem 90 centimetrů,“ uvedl Jaroslav Martinů, hospodář rybářského sdružení Vysočina Polička.

V pondělí odpoledne navezlo nákladní auto do poličských nádrží stovky pstruhů a zamrzlou hladinu opět zaplnili rybáři. „Vysadili jsme 1950 pěkných pstruhů ve váhovém rozpětí 40 až 90 deka,“ dodal Martinů.

Speciálním vrtákem udělat do ledu dírku, nachystat prut a pak čekat. „Je to jiné. Ryba nesmí zavadit o led, pokud ano, tak upadne. Je to jiný adrenalin než klasické rybaření. Na dírkách jsem podruhé v životě. Už jsem pstruha chytila, ale upadl, protože právě zavadil o led,“ řekla Zdena Remeňová ze Štěpánova nad Svratkou.

Na dírky vyrazila s přítelem. Ten jako jeden z mála byl hned v pondělí odpoledne úspěšný a chytil pstruha. Ani Zdena Remeňová se nevzdávala, i když kolem čtvrté hodiny už solidně mrzlo. „Začíná foukat, ale jsem navlečená, tak se to dá. Hlavně když není velký vítr, ten dělá zimu. Uvidíme, jestli bude večeře,“ smála se rybářka.

Poličské sdružení vysadilo ryby do všech tří nádrží, protože panují mimořádné podmínky pro lov na dírkách, ale i kvůli covidu, aby rybáři mohli udržovat dostatečné rozestupy.

ZAJÍMAVOSTI:

Rybolov na dírkách je způsob lovu ryb v zimním období, kdy jsou vody dlouhodobě zamrzlé. Rybařit na dírkách se může v drtivé většině pouze na soukromých revírech. Poněvadž se mnohdy rybář pohybuje po ledě, je důležité, aby několik dní předem silně mrzlo a tloušťka ledu byla alespoň 10 cm.

Díru do ledu vytvoří buďto rybář sám, nebo majitel či pracovník revíru pomocí speciálního vrtáku na ruční nebo motorový pohon. Najdou se i někteří, kteří vrtají díru motorovou pilou – jedná se ale o poměrně nebezpečný způsob. Pokud se na ledě vrtá více děr, bezpečná vzdálenost mezi nimi je min. 5 m. Na každé dírce se pak loví pouze jedním prutem. Průměr vyvrtané díry by neměl přesáhnout 25 cm.

Skrze vyvrtanou dírku rybář spustí svou návnadu ze speciálního prutu na dírky, který je podstatně menší než pruty používané u jiných způsobů rybolovu. Díru je potřeba udržet v lovném stavu, aby nezamrzla. Rybářskou naběračkou, která připomíná cedník, odebírá rybář napadaný sníh a vytvořené kousky ledu.

Výběr ryb, které se v českých podmínkách dají ulovit na dírkách: pstruh duhový, siven, okoun, jeseter, candát, kapr…

Prut na dírky mívá rozměry 50-75 cm a váží jen několik dekagramů. Dále se liší v tuhosti (akci). Rukojeť se vyrábí z materiálů, které nestudí – např. korek, nebo neopren. Součástí prutu jsou i odolná očka. Většinou se zvlášť přikupuje naviják, vlasec a další příslušenství. Tělo prutu bývá vyrobeno z uhlíkového materiálu nebo sklolaminátu.