Počet případů nákazy koronavirem se během tohoto týdne stabilizoval. Nejvíce pozitivních osob odhalily krajské laboratoře v úterý, když vykázaly celkem 19 případů. Jednalo se o nejvyšší denní nárůst od 31. května, kdy laboratoře odhalily 29 nakažených osob. Ve středu a ve čtvrtek už byla čísla nižší, jak ukazuje přiložená grafika.

V červnu se každý den objevovaly v našem kraji spíše ojedinělé jednotky případů.

Stále nejhůře je na tom Pardubicko. Za posledních sedm hygieny evidují dalších 50 pozitivních osob. Týdenní incidence, tedy počet pozitivních osob na 100 000 obyvatel, činí 28,39. To z Pardubicka dělá třetí nejvíce postižený region v republice. Mírný nárůst zaznamenalo také dosud nejbezpečnější Chrudimsko, kde ve čtvrtek přibylo 5 pozitivních osob.

Vývoj počtu nově zjištěných nakažených v posledních deseti dnech v Pardubickém krajiZdroj: MZČR

Zatímco na jaře a v zimě se nákaza šířila nejvíce u osob mezi 40 a 50 lety, nyní je nejvíce pozitivních osob právě mezi mladými lidmi. Zejména okolo 20. roku věku. Jedná se zároveň o nejméně proočkovanou skupinu obyvatel. Ve věkové kategorii 18-24 let má očkování v zemi dokončeno pouze 9,5 % obyvatel a v kategorii 25-29 let jen o necelá dvě procenta více. Ukazuje to i v galerii přiložená časosběrná vizualizace.

Věkové složení zjištěných nakažených v Česku vloni v červenci a letos v červenciZdroj: Visualito

V celé republice je však jen 28 hospitalizovaných, z toho šest osob se nachází ve vážném stavu. Počet hospitalizovaných se pod třicítkou drží již delší dobu.