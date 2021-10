S jednou ženou se přišla k volbám podívat i mladá Ruska. Chtěla totiž vidět, jak vypadají opravdu svobodné volby. Komise jí vysvětlila, jak vše u českých voleb funguje a ona tomu nemohla uvěřit. Podle Rusky je to skvělé. Byla překvapená množstvím stran a možností kroužkovat kandidáty. „V Rusku máme tak tři strany,“ podotkla ruská žena. Mluvila plynně česky, v republice žije delší dobu, ale ještě nemá vyřízené české občanství, proto zatím volit nemohla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.