Ve Svitavách zůstane od července pouze jedna pošta ze tří, a to ta v Lánech. Radní ale dál jednají o budoucnosti poštovních služeb ve městě. „Minulý týden na jednání nám řekli, že je ve Svitavách třináct přepážek a že jich zachovají sedm na poště v Lánech. Ale těch sedm tam nevidím. Dohodli jsme se, že přijedou do Svitav a situaci probereme přímo na poště,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Kromě toho město požaduje otevírací dobu každý den od rána do večera a také rozšíření parkoviště u pošty. „Dali jsme jim týden a pak se sejdeme a řeknou nám, jak to bude s poštou ve Svitavách od 1. července. Pokud nedodrží naše podmínky, požadujeme zachování pošty pod náměstím. Jasně vidíme, že rozhodují od stolu, aniž by znali situaci v terénu,“ podotkl Šimek.

Pro zachování pošty u náměstí se vyjádřili také čtenáři Deníku v anketě (můžete v ní nadále hlasovat):

Budova, kde sídlí pošta v Lačnově, je už několik dní v nabídce nemovitostí České pošty na prodej (inzerát ZDE). U inzerátu není stanovena cena, prodávat se bude zastavěný pozemek o ploše 205 metrů čtverečních, a to formou e-aukce. Do prodeje Česká pošta následně dá zřejmě i objekt pod náměstím.

Seznam pošt k prodeji najdete ZDE, seznam nemovitostí České pošty k prodeji se objevil také na sreality.cz

„Nemáme zájem ani o jednu budovu. Zvenku má pošta u náměstí hezkou fasádu, ale to je tak všechno. Třeba to někdo koupí na bytovku. Pošta v Lačnově je na prodej, to je starý dům služeb ze socialismu, tam nedali ani korunu,“ podotkl starosta.

Lidem ve městě bude chybět hlavně pošta u náměstí, která je v centru a docela hodně využívaná. „Nemáme to daleko a dvacet let chodíme jenom sem. Do Lánů je to daleko, tam už pěšky pro balík nedojdeme,“ řekla Věra Tichá.

Město zvažovalo i zřízení Pošty Partner. U vedení pošty ale s návrhem neuspělo. „Pošta Partner ve Svitavách nepřichází v úvahu. Tu jsme nabízeli jako první, ale nejde to. Mají zadání zrušit a Pošta Partner není minus, to je zase pošta. Nedovolí nám ji. Navrhli nám Partner Plus, kde bychom ale my platili vstup do systému a pobočku si museli sami vybavit,“ dodal Šimek.

Jak budou od července vypadat poštovní služby ve Svitavách, by mělo být jasné příští týden.