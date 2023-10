Další kompromis se snaží najít Ředitelství silnic a dálnic pro D35 v Pardubickém kraji. Poté, co se ochránci přírody ze Šumperku odvolali proti stavebnímu povolení na dva úseky na Svitavsku, začala společná vyjednávání. První kolo se uskutečnilo ve středu. ŘSD chce zabránit dalšímu zdržení výstavby, ochráncům záleží na přesnostech v dokumentaci. Zatím vypadá nadějně, že se zdržení podaří odblokovat.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má za sebou první jednání s ochránci přírody ze Šumperku, kteří podali rozklady proti stavebnímu povolení na dva úseky D35, a to obchvat Litomyšle (přesný název Litomyšl - Janov) a úsek ze Svitav k Moravské Třebové (Opatovec – Staré Město). Chce dosáhnout toho, aby stavba nenabrala kvůli řešení rozkladu několikaměsíční zpoždění.

Námitky ochránců přírody se týkají konkrétně úseků Litomyšl - Janov a Opatovec - Staré Město. V rozkladu upozornili mimo jiné na problematické kácení dřevin, výsadbu náhradní zeleně nebo fungování ekologického dozoru.

„Jednání bylo velice konstruktivní a hledali jsme cestu ke kompromisu, aby nedošlo ke zdržení přípravy stavby a zároveň byly naplněny veškeré připomínky ČSOP Šumperk. Dospěli jsme k závěru, že takové řešení je teoreticky možné a navrhneme memorandum s jasně definovanými podmínkami,“ okomentoval vyjednávání generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Šéf šumperských ochránců přírody Slavomír Bušina vysvětluje, proč podali odvolání proti stavebnímu povolení na dva úseky D35.Zdroj: Iveta Nádvorníková

Z prvního jednání má dobrý pocit i šéf šumperských aktivistů Slavomír Bušina. „Na středečním jednání byl nastíněn možný postup. Pro nás důležitá podmínka, a to změna stavebního povolení, je asi možná. Měla by být sepsána dohoda mezi obcemi, které vydávaly závazná stanoviska ke kácení, ŘSD a námi,“ uvedl Bušina, předseda ČSOP Šumperk.

Na jednání s ŘSD předložil podmínky, které jsou pro něj zásadní. „Obce změní svá závazná stanoviska ke kácení podle našich připomínek. Ředitelství silnic a dálnic bude požadovat doplnění podmínek ze stanoviska ministerstva životního prostředí do stavebního povolení. Pak my stáhneme rozklad a ŘSD požádá o změnu stavebního povolení před dokončením stavby,“ nastínil Bušina.

"My nejsme proncipiálně proti dálnicím. Ale chceme, aby byly stavěny pole zákona," řekl ekologický aktivista Bušina v exkluzivním rozhovoru pro Deník. Úředníci podle něj udělali ve stavebním povolení chybu a Bušina podle svých slov chce jen to, aby ji napravili.

Zejména jednání okolo napadeného úseku dálnice D35 u Litomyšle se táhla roky. Když i místní odpůrci přistoupili před dvěma roky na kompromisní memorandum s ŘSD, objevil se letos v září problém s ochranáři ze 70 kilometrů vzdáleného Šumperka.

Ti napadli čerstvě vydané stavební povolení, kdy už se zdálo, že dálnici nic nestojí stavbě v cestě. A stalo se to, co by předloni nikdo nečekal: za dálnici se na Litomyšlsku postavili i ti, kteří byli dříve proti.

„Ozvali se mi všichni, kteří podepsali memorandum, a nabízeli svou účast a pomoc. Je to tak, že ti, kteří byli dřív proti, jsou teď pro,“ podotkl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Výstavba dálnice se netýká pouze Litomyšle nebo části na Moravskotřebovsku, ale zdržení by ohrozilo dopravu v celém Pardubickém kraji.

„Jednání s ochránci přírody bylo výsledkem několika týdnů snahy a jsem rád, že jsme si vše vyříkali. Z jednání jasně vyplynulo, že ČSOP Šumperk má konstruktivní připomínky a ŘSD je hodlá akceptovat. Nejde tedy o házení klacků pod nohy, ale o námitky, které dávají smysl. Jen se musí vše řádně zprocesovat, aby se mohlo pokračovat v přípravě stavby D35. Odcházel jsem z jednání s pocitem, že nám všem jde o stejnou věc – postavit dálnici a v maximální míře ochránit přírodu kolem ní,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

S ochránci přírody ze Šumperku mluvil o rozkladu i tamní starosta Miroslav Adámek. Jako starosta města ani jako senátor za Šumpersko a Jesenicko však zatím podobné odvolání ochránců k silniční stavbě neřešil.

„Co se týká dostavby dálnice D35, tak jsem byl vždy připraven jakkoliv pomoci při hledání řešení, aby dálnice mohla být co nejdříve dokončena. Jsem rád, že jsme blízko a dálnice bude snad už brzy hotová. Pro Šumpersko a Jesenicko je totiž zásadní, aby dálnice co nejdříve začala sloužit řidičům a náš region se stal atraktivnější mimo jiné pro investory a podnikatelské záměry,“ sdělil šumperský starosta Miroslav Adámek.