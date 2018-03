Roztopí kovářskou výheň

Svitavsko - Na jarní prázdniny se musí zejména dobře připravit rodiče. Zajistit dětem program na pět pracovních dní může být mnohdy náročný úkol. Naštěstí lze najít zábavu, která není jen na pár minut. Muzeum ve Svitavách nabízí na první den prázdnin dětský workshop uměleckého odlévání kovu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Po tvořivém dopoledni si děti odnesou vlastní výrobek. O tři dny později je připravena další dílna, kde je hlavní surovinou kov. Tentokrát však v kovářské výhni. Na akci je potřeba se objednat. V úterý si mohou děti zajít do knihovny v Litomyšli na deskové hry. Stejnou nabídku má knihovna ve Svitavách o den později.



Jarní prázdniny se dají prožít i v muzeu. V Poličce připravili program na středeční odpoledne. Divadlo i pro tříleté děti s názvem Z rozkvetlé louky zahraje Divadlo jojo. Pod Medovou strání se chystá Velký jarní závod. Kdo nakonec získá tu největší cenu? Nechte se překvapit. Po skončení představení není potřeba chodit domů. V dílničce pro děti i dospělé si můžete vyrobit vrkoče.



Tvořím, tvoříš, tvoříme… to je název výtvarné dílny pro děti od 2 do 10 let v Rodinném a komunitním centru Kocourek v Březové nad Svitavou.



Mezinárodní filmový festival Expediční kamera zve ve středu na celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech. V zámeckém pivovaru v Litomyšli budou promítány filmy od 18 hodin.



O prázdninách nabízí dětský program i kina. V Poličce zvou na Triky s trpaslíky. Kino Vesmír ve Svitavách například na Ferdinanda nebo na Sněhovou královnu: Tajemství ohně. V Litomyšli a Moravské Třebové hrají Čertoviny.