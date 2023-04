Lidé v Kamenné Horce u Svitav si po půl roce zopakovali komunální volby. Spory v obci po říjnových volbách vyústily v nové, které se uskutečnily v sobotu. Zájem místních lidí byl velký. Kdo usedne v křesle starosty, není ale ještě jasné. Začínají povolební vyjednávání.

Lidé v Kamenné Horce čekaly opakované komunální volby. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Část zvolených zastupitelů na podzim nesložila slib a Kamenná Horka tak musela zopakovat volby. Ty se v obci se třemi stovkami obyvatel uskutečnily v sobotu.

K volební urně dorazilo 226 voličů z 273. Účast byla tedy vysoká, a to 82,78 procent. Tentokrát šly do voleb čtyři uskupení, do nového zastupitelstva se však dostali členové jen tří stran. Sdružení nezávislých kandidátů vedené současnou starostkou Lucií Podborskou vyhrálo, získalo 40,33 procent hlasů a v novém zastupitelstvu jim patří tři mandáty.

Kompletní výsledky voleb najdete ZDE

"Jsem moc spokojená s výsledkem voleb. Jsem ráda, že se stalo, co jsem si myslela, tedy že za mnou občané stojí. To pro mne hodně znamená. Pak mi práce dává smysl, když ti lidé za mnou stojí. Ta podpora je velmi důležitá," sdělila dosavadní starostka a vítězka voleb Lucie Podborská ze Sdružení nezávislých kandidátů.

Psali jsme:

Komunální volby podruhé. Kamenná Horka v sobotu znovu zvolí zastupitele

Po dvou mandátech bude mít v novém zastupitelstvu uskupení Veřejné zájmy občanů a Spolu pro Horku. Kdo nakonec obsadí post starosty a místostarosty, ukáží povolební vyjednávání, která teprve nyní začínají. "Sejdeme za naši stranu a společně se dohodneme na dalších krocích," uvedla Lucie Musilová, lídr strany Spolu pro Horku.

Půl roku tak Kamenná Horka mohla řešit jen nejdůležitější provozní záležitosti, protože zastupitelstvo nebylo kompletní. Obec nemá rozpočet na letošní rok a u ledu jsou i žádosti o dotace a nové projekty. „Před koncem roku se chystají projekty, nemohli jsme nic rozhodovat. Neřešili jsme poplatky za popelnice. Žádosti o dotace taky bohužel, doděláváme jenom věci z loňska,“ doplnila Podborská.

Ustavující zasedání se v obci uskuteční zhruba do měsíce.

Nově zvolení zastupitelé Kamenné Horky po volbách 25. března 2023:

Lucie Podborská (114 hlasů) - Sdružení nezávislých kandidátů

Jana Faršolasová (107 hlasů) - Sdružení nezávislých kandidátů

Alena Vodehnalová (97 hlasů) - Sdružení nezávislých kandidátů

Hana Vodehnalová (64 hlasů) - Veřejné zájmy občanů

Tomáš Pavliš (62 hlasů) - Veřejné zájmy občanů

Lucie Musilová (49 hlasů) - Spolu pro Horku

Alena Tučová (44 hlasů) - Spolu pro Horku