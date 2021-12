Internisté, lékaři na JIP… Ale co gynekologové? Jak covid ovlivnil vaši práci?

Máme zahlcené zdravotnictví, odkládají se neakutní operace, zdravotnický personál už je opravdu unavený. Stoupá vztek a agresivita pacientů vůči personálu. Mají pocit, že nařízení udělal tento konkrétní lékař nebo sestra, a tak mu to tedy „nandají“.

Z oddělení se stávají covidária, sestřičky jsou překládány na pomoc covidovým stanicím a jejich služby padnou na ostatní. My, lékaři, pomáháme s vizitami na více odděleních. Musíme mít vyčleněné pokoje, dokud nemáme výsledky covid testů. Při pozitivitě musí být pacientka na „covid“ pokoji v takzvané izolaci. Tudíž jsou minimálně dva, tři pokoje vyčleněny pro tyto případy, a tím se opět snižuje lůžková kapacita oddělení, která běžně činí okolo 10 až 15 lůžek. Navíc v „první linii“ nestojí jen zdravotnický personál, ale také jejich rodiny. Máme velké množství přesčasů, vidíme mnohem víc neštěstí, jsme unavenější a cítíme bezmoc častěji než před rokem. To vše se odráží na naší psychice.

Stále panují obavy těhotných žen z očkování proti covidu. Mají strach o své miminko. Je to na místě?

"Očkování nezabrání covid infekci, ale zabrání případnému těžkému průběhu nemoci. Snižuje riziko předčasného porodu dítěte a dalších těhotenských komplikací, které by při onemocnění hrozily."

- Lucie Kavanová

Covid je virové onemocnění, tudíž nemáme cílenou léčbu. Antibiotika jej nevyléčí. Virová onemocnění obecně a horečky nad 38°C v prvním trimestru zvyšují rizika vrozených vývojových vad a potratu. Je tedy na místě chránit se stejně jako před jiným virovým, například chřipkovým onemocněním. U covid pozitivních těhotných byl zaznamenán vyšší výskyt předčasného porodu a nízké porodní hmotnosti plodu. Mají i vyšší riziko závažných porodnických komplikací. Výskyt těžkého průběhu onemocnění u těhotné se odhaduje na sedm procent. Obavy z očkování a strach o miminko jsou pochopitelné, ale zbytečné. Principem vakcíny je, že tělo „si myslí“, že vir je v organismu. Ve skutečnosti dostanete pouze bílkovinu, kterou skutečný vir má jen ve svém obalu a je zcela neškodná. Tudíž nemůže vyvolat onemocnění, vir ve skutečnosti v těle není. Na základě toho si tělo začne vytvářet protilátky připravené na další setkání s virem. Když skutečný vir přijde, protilátky se ho snaží rychle zlikvidovat. A protože protilátek je dostatek a už připravených v organismu, zabrání to zmnožení viru v těle a žádnému nebo mírnějšímu průběhu. U těhotné je navíc i výhoda, že tyto protilátky procházejí přes placentu, tudíž plod je má již v sobě, aniž by pro to musel něco udělat, a hned po porodu je u miminka opět minimalizováno riziko spojené s infekcí. Chápu, že známé vedlejší účinky očkování, jako je zvýšená teplota, zimnice nebo bolesti svalů, mohou u těhotných vyvolat obavy, ale pořád je mnohem větší benefit z očkování jak pro ženu, tak pro dítě.

Měla jste v ordinaci i smutný případ, kdy covid zásadně zhoršil těhotenství?

Před pár dny jsem měla covid pozitivní rodičku s mrtvým plodem, v ambulanci jen za jedno dopoledne šest telefonátů covid pozitivních vyděšených těhotných, jedna z nich již se zápalem plic a druhá s trombózou. V perinatologickém centru, kde pracuji, jen za tento měsíc sedm porodů extrémně nezralých dětí do 1000 gramů. Za běžný rok jich u nás bývá okolo sedmnácti. Naštěstí většina těhotenství skončí dobře a průběh nemoci je mírný nebo asymptomatický.

Pokud matka není očkovaná, může se narodit covid pozitivní dítě?

Pokud je covid pozitivní maminka, riziko přenosu na novorozence existuje. Nebyl potvrzen přenos přes placentu, tudíž největší pravděpodobnost nákazy novorozence je po porodu, přímým kontaktem a přenosem kapénkami. Novorozenec se tedy nejpravděpodobněji nakazí při styku s maminkou. Pozitivní novorozeně jsem už také měla.

Může se nechat těhotná žena očkovat kdykoliv, nebo je nějaká ideální doba?

Ano, může se nechat očkovat kdykoliv, stejně tak i v šestinedělí nebo během kojení. Osobně bych doporučovala mezi 20. až 30. týdnem, to se většina těhotných cítí nejlépe a do porodu je „daleko“. Protilátky se vytvoří v dostatečném množství a stihne se i přenos přes placentu. Já patřím mezi zastánce očkování obecně. Díky očkování spousta nemocí není smrtelná a nebo se dokonce podařilo některé i vymýtit. Sama, kdybych byla těhotná, bych se naočkovala. Stejně tak to doporučuji i svým pacientkám a snažím se s nimi o tom bavit. Spousta lidí totiž tápe, setkávají se se „zaručenými informacemi od Pepy a od Máni“, a mají obavy. Je na nás, lékařích, a na důvěře našich pacientů k nám, zda jim to dokážeme vysvětlit, zmírnit obavy a zda nás poslechnou. Jsem přesvědčená, že je to v zájmu pacientek a můžeme tím přispět ke snížení hrozících rizik.

Covid zásadně proměnil i život v porodnicích, říká lékařka Lucie Kavanová.Zdroj: Archiv Lucie Kavanové

Očkování nezabrání covid infekci, ale zabrání případnému těžkému průběhu nemoci. Snižuje riziko předčasného porodu dítěte a dalších těhotenských komplikací, které by při onemocnění hrozily. Navíc přes placentu přenesené protilátky poskytují ochranu i novorozenci. Infekce nezmizí, bude mezi námi asi pořád, ale tím, že se necháme očkovat, to riziko těžkého průběhu minimalizujeme. Tím zabráníme jak přetížení nemocnic, tak i vlastním zbytečným zdravotním komplikacím.