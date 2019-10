Stát Bihár je jedním z nejchudších států Indie, místy je tam až padesátiprocentní negramotnost. Sem nejezdí ani Indové z jiných částí země, natož aby tam člověk narazil na bílého cestovatele. Žádné přírodní krásy, žádné památky, jen chudý kraj. Ale žijí tu skvělí lidé…

Kdy jste se rozhodla, že odjedete do Indie „postavit“ školu?

Bylo to rychlé rozhodnutí, na začátku byla moje obecná idea jet někam na čas jako dobrovolník. V mém profesním životě se vytvořil čas, a tak mne napadlo ho využít k nějakému takovému počinu. Nabídka přišla během několika dní, když se moji přátelé dozvěděli, že něco takového zvažuji. Zavolali mi a řekli: Hele, my máme v Indii školu a potřebovali bychom tam učitele angličtiny, nechceš jet? A bylo to.

Jste učitelka angličtiny?

Nejsem, angličtinu mám na komunikační úrovni. Ale v Indii může být učitel téměř každý, kdo umí jen trochu anglicky a obzvláště, když má bílou pleť. Když někam v Biháru, ale v podstatě v celé Indii, přijdete jako běloch, můžete být třeba hned ředitel školy. Mají velký respekt. Nejsou na bílé lidi zvyklí, i když v té naší oblasti škola funguje asi pět let, takže běloši se tam občas objeví. Tak nějak se mi zdá, že je v nich pořád zakořeněn kolonialismus, nebo co to je. Bylo to zvláštní a pro mne ne úplně příjemné. Říkala jsem si proč. Nikdy mi neřekli jménem, přestože vy jim tak říkáte. Nakonec jsem si řekla, že to budu respektovat, je v tom potenciál. Když to nezneužijete, můžete to využít k práci, jako výhodu pro školu a děti něco naučit. Brzo jsem se stala součástí vesnice, i když tak trochu s puncem atrakce. Děti ráno, když jsem šla do školy, stávaly kolem ulice a podávaly mi ruce… Přijela jsem tam s tím, že budu učit angličtinu a během čtrnácti dní jsem se stala člověkem, ke kterému se chovali jako k řediteli školy.

Takže školu už měli, když jste přijela.

Škola je postavená z českých peněz. U zrodu projektu stál asi před pěti lety Sbor Církve bratrské z Prahy 13. V Biháru žije Ind, náš přítel Sahní, který studoval v Praze strojárnu a umí výborně česky. Jeho spolužák Marek ho během studií pozval do křesťanského společenství. Pak se na dlouhou dobu ztratil v přelidněné Indii, ale Marek nepolevil a hledal ho. A úplným zázrakem se po letech opět shledali. Sahní se stal křesťanem a díky tomu vznikl i projekt školy v Indii. Měli jsme někoho, kdo práci ohlídá na místě, a chtěli jsme nějak pomoci místním lidem. Škola, vzhledem ke stavu vzdělávání v Biháru, byla jasná volba.

Jak je vaše škola v Biháru velká?

Škola je pro 150 dětí. Je uprostřed polí, děti do ní jezdí na kole, některé školním autobusem, jiné s tátou na motorce, někdy i tři najednou. Mají tu britský systém vzdělávání. Se školou začínají ve 4 nebo 5 letech a už se učí číst a psát. Končí v 15 nebo 16 letech. V Indii je školní docházka povinná, ale nikdo to nekontroluje. Někteří rodiče posílají své děti do státní školy. Ta se neplatí a děti tam dostanou zadarmo jídlo. Státní škola má ale hodně nízkou úroveň, děti se po 11 letech sotva naučí číst a psát. Soukromá škola je kvalitnější, musí se platit, ale učitelé tu mají nižší platy než ve státní.

Váš úkol byl v Indii jaký?

Na samém začátku jsem jela učit angličtinu, ale připravili mě na to, že když vypadne jiný učitel, nastoupím a budu suplovat. Zavedla jsem po vyučování schůzky s učiteli, aby mi řekli, jestli druhý den přijdou… V práci i na ulici v jednání s obchodníky jsem poznávala jejich kulturu a přístup k životu. Je to odlišné, než na co jsme zvyklí. V Indii je to prostě tak, že buď tam v tom zmatku, hluku a špíně objevíte krásu Indie, krásu těch lidí, anebo to začnete nenávidět. Neuvažují dopředu, moc se nezabývají tím, co bude zítra. Tím bych se chtěla inspirovat, žít okamžikem. Žiju teď a nedělám si starosti, co bude zítra.

Splnila se vaše očekávání?

Jsem založením i profesí manažer, naplánuji, mám termíny, ctím řád… A tam trochu narazíte, něco takového na indickém venkově aby člověk pohledal. Naučila jsem se přijímat, že prostě udělám jen to, co mi ten den Pán Bůh umožní. Když to přijmete, je to neskutečný odpočinek.

Vrátíte se do indické školy?

Já bych hrozně ráda, záleží, co mi dovolí mé budoucí zaměstnání. Jsem tím, kdo se přes všechno nepohodlí a rozdíly kultur do tamních vesnických Indů zamiloval. V Indii mají nás zápaďáky za workoholiky, přitom děláte třeba jen drobnosti. Každá drobnost ale potěší, i třeba jen to, že pořídíte odpadkové koše a naučíte děti dávat odpadky do koše, a ne házet po školním dvoře. Ale i to je fuška.

Po vás přijel někdo jiný z Evropy?

Nebylo to pravidlem, ale projekt se rozjel a teď tam máme lidi až do jara. To je pro školu skvělé.

Co vám cesta do Indie dala?

Uvolnění v pohledu na to, co musím stihnout. Neskutečnou vděčnost Pánu Bohu, jak my se máme dobře a tu výsadu se narodit v Evropě, v zemi, kde máme opravdu vše. Uvědomila jsem si, jak je vzdělání důležité. Těm dětem v Biháru zvyšuje životní šance, to si uvědomíte daleko více tam než u nás doma.

Neuvažovali jste o výměně, že by někdo z jejich učitelů strávil nějaký čas v české škole?

Přemýšleli jsme o tom, protože potřebujeme ve škole dobré pedagogy. Chtěli bychom, aby se naši indičtí učitele naučili být dobrými kvůli dětem, úrovni školy. Ale vidíme spíše cestu, že by odtud někdo jel tam. Oni do Čech možná za čas a ne každý. Kdyby to byl Ind, který by chápal smysl projektu a jeho srdce by hořelo pro školu a věděl, že to je jeho místo, pak možná. Nechceme ale do nich investovat a nakonec zjistit, že lákadlo Čech je tak mocné, tak tu chtějí zůstat. Asi by to bylo lidsky pochopitelné, ale my je potřebujeme tam. Chceme, aby školu jednou vedli Indové, byla jejich a nás už nepotřebovali.

Více k projektu škola v Indii najdete na webu: www.skolavindii.cz

