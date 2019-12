O víkendu hrad Svojanov zakončí sezonu. Jaká byla?

Pro hrad byla letošní sezona velmi úspěšná. Opět nám vzrostla návštěvnost a letos jsme už překročili neuvěřitelných 80 tisíc návštěvníků. Vloni jsme přitom měli 60 tisíc, takže jsme navýšili o dvacet tisíc.

Jak jste to dokázali?

Jednak bylo úspěšné léto, které přálo cestovnímu ruchu a návštěvnosti památek. A navíc je to číslo ovlivněné podzimní výstavou replik královských korunovačních klenotů. Nalákala obrovské množství návštěvníků, zájezdů i jednotlivců. Podzimní měsíce se tak rovnaly letním. Předpokládám ovšem, že tak velkou návštěvnost se nám nepodaří udržet.

Zvládáte takový nápor turistů?

Jsme limitovaní prostorem. Hrad má určitou kapacitu prohlídek a zázemí. Zatím jsme ale byli schopni vyhovět všem návštěvníkům. Nemuseli jsme někoho odmítnout.

Parkoviště vám stačí?

To nevyhovuje kapacitou už dlouhodobě. Snažíme se, aby vzniklo jiné záchytné parkoviště na pozemcích městysu Svojanova a lidé by vyšli nahoru na hrad pěšky, jako je to zvykem na jiných památkách. Horní parkoviště by zůstalo pro hendikepované návštěvníky a ubytované hosty. Bohužel ale jednání s městysem zatím nemají výsledek a je to otázka do budoucnosti.

Kolik lidí nyní pracuje na hradě Svojanov?

Hrad má sedm stálých zaměstnanců plus brigádníky. Na léto bereme studenty jako průvodce a na různou výpomoc.

Každou sezonu na hradě opravujete a restaurujete.

Zrestaurovali jsme další část maleb v paláci. S tím nám finančně pomohl Pardubický kraj. Letos jsme se pustili do obnovy stropů v jídelně a přípravně. Návštěvníci nově zrenovované stropy uvidí příští rok na jaře. Velkou akcí byla druhá etapa obnovy bývalých koníren v předhradí. Jedná se o sál, který byl kompletně obnoven. Vznikl nádherný klenutý prostor pro galerii, která poskytne zázemí barokním plastikám z morového sloupu v Poličce. Návštěvníci je rovněž uvidí na jaře roku 2020. Součástí bude i výstava o historii a restaurování morového sloupu.

Na jaře jste mluvil o narušené statice hradeb. Začala už jejich oprava?

V současné době chystáme projekt. Na hradbách se objevily četné trhliny a místy je už zdivo potrhané. Blíží se havarijnímu stavu, ale abychom tomu předešli, tak nyní stav posuzuje statik a děláme na projektu rekonstrukce. Příští rok požádáme o dotaci ministerstvo kultury.

Je narušení hradeb takové, že by mohlo na návštěvníky spadnout kus zdiva?

To není. Mohlo by se to do takové fáze dostat, tomu ale chceme předejít. Aby byl hrad bezpečný, řešíme tyto situace s předstihem, abychom nemuseli omezovat provoz.

Mohou se návštěvníci těšit i na nějaké změny v interiéru hradu?

Budeme pokračovat v restaurování nástropních maleb v pánském pokoji, pracovně a ložnici. Plánujeme také poslední etapu obnovy koníren, kde vznikne další obrovský výstavní sál. Tím bude předhradí dokončené. Na příští rok počítáme i s dokončením obnovy hradeb, což je také několikaletá akce. Pak statické zajištění hradeb…

To všechno stojí dost peněz. Můžete prozradit, kolik jste za letošní sezonu vydělali na vstupném?

Měli jsme osmdesát tisíc návštěvníků, základní prohlídkový okruh je za 120 korun a když vezmu příjmy, tak je to asi 4,5 milionu korun za letošní sezonu.

Na Svojanově jsou velmi oblíbené kulturní akce. Přijdete s nějakou novinkou?

Příští rok chceme udělat alespoň tři akce, kdy ve funkční historické kuchyni pro návštěvníky připravíme dobové pokrmy. Lidé je ochutnají a dozví se více o surovinách, pokrmech… A naší největší akcí bude v září oslava 110 let od zakoupení hradu Svojanov městem Polička.

Sezona končí, ale už určitě víte, kdy otevřete. Beztak budete první v kraji…

Sezonu roku 2020 zahájíme v sobotu 29. února.

V pauze si odpočinete, nebo vás čeká tradiční zimní úklid?

To je to období, kdy si lidé myslí, že nic neděláme. Naopak máme nejvíce práce. Do začátku ledna máme dovolenou, ale potom děláme inventury, generální úklid celého hradu, údržbu, malování, opravy zázemí a vše, co nejde dělat v létě,. Taky nás čeká kupa administrativní práce a budeme chystat novou sezonu.