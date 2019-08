Největší nedostatek parcel ve svitavském okresu je jednoznačně v Litomyšli a ve Svitavách. O jaké nemovitosti mají lidé momentálně největší zájem? A proč jsou ceny parcel tak drahé? Na tuto problematika odpovídal Vladimír Karlík, majitel a realitní specialista ve realitní kanceláře Consult VK Litomyšl.

Jaký typ nemovitostí momentálně lidé preferují?

Na otázku se nedá jednoznačně odpovědět, protože je nutné kupující rozdělit na dvě skupiny, a to ti, co chtějí bydlet a ti, co si nemovitost pořizují jako investici a bydlení již mají. U první skupiny je to celkem jedno, záleží na finančních možnostech. U druhé skupiny je nutné rozdělit investice do nemovitostí na krátkodobé a dlouhodobé. U krátkodobých investic s velmi dobrou prodejností jsou jednoznačně preferované menší byty o velikosti 1+1, 2+KK a 1+2. U dlouhodobých investic převažují nezastavěné pozemky s možností zastavění obytnými stavbami a komerčními nemovitostmi.