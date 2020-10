Konec koncertů a večírků. Opatření vlády kvůli šíření covidu-19 jsou tvrdá. „Musíme přežít,“ říká MILAN LIPAVSKÝ, šéf hudebního klubu Kotelna v Litomyšli.

Tvrdá opatření přišla už na jaře. Jak klub zvládl jarní období a uzavření?

Přestože se jarní uzavírka klubu dala na základě dostupných informací očekávat, stále to bylo nepředstavitelné, doslova sci-fi. Zastihlo nás to nepřipravené a překvapené. Nakoupené zboží před velkým koncertem, žádné tržby, placení záloh na energie… Provoz hudebního klubu není ze své podstaty zcela výdělečná činnost, karanténa se ale dotkla většiny odvětví, včetně těch, kterými se velká část z nás živí primárně. Naštěstí jsme to nějakým zázrakem ustáli. Nuda nebyla, přebookování koncertů a s tím spojené další činnosti nás poměrně čile zaměstnávaly.