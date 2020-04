„Zhruba před pěti lety jsem byla na stáži v Červeném Kostelci, v prvním kamenném hospici v Čechách, a to byl pro mě hodně silný zážitek. Osm let jsem pracovala v charitě a poslední roky i v hospicovém týmu. Měla jsem ale pocit, že tu práci potřebuji dělat jiným způsobem. Před rokem a půl, v září 2018, jsme se poprvé bavili o možnosti založení hospicu v Dolním Újezdu. O dva měsíce později jsme začali jednat s obcí a hledat vhodné prostory k pronájmu. Ty jsme po roce získali a nyní dokončujeme jejich rekonstrukci,“ popisuje LADISLAVA ČÁSTKOVÁ.

Jaká to bude práce ve srovnání s charitou?

Budeme poskytovat pouze hospicovou péči, která je určitě časově náročnější, když se vykonává se vším, co k ní patří. Kromě zdravotní péče obsahuje péči duchovní, spirituální, psychologickou i práci sociálního pracovníka.

Bude i psychicky náročná?

Já to tak nevnímám. Ono to tak vypadá, že vstupujete do rodiny, kde je chaos, bolest, smutek, umírá tam člověk… Pokud ale vykonáváte svou práci ráda a vnímáte její přesah i k vlastnímu růstu, je vše v pořádku. Celý tým mobilního hospicu by měl být naladěn na stejnou strunu. To je pak radost, kterou přenášíte i do rodin klientů.

Bílá holubice bude mobilní hospic.

Jsme dvě zdravotní sestry. Předběžně počítáme, že se zvládneme postarat o tři klienty a jejich rodiny. Všechno ukáže teprve čas. Četnost návštěv se plánuje podle stavu klienta. Můžeme například začínat na návštěvě jednou, dvakrát týdně. Při zhoršujícím se zdravotním stavu klienta se návštěvy navyšují podle potřeb. Součástí hospicové peče je i psychická podpora o pozůstalé po dobu jednoho roku.

Kdy se člověk stane vaším klientem?

Jedná se o onkologicky nemocné pacienty, u kterých byla ukončena aktivní onkologická léčba. Lékař by měl vše oznámit klientovi a nabídnout možnost hospicové péče. Pokud se klient a jeho rodina rozhodnou pro péči domácího hospicu, zkontaktují nás. Ukončení léčby je jedna z podmínek, druhá je blízká osoba, která je schopná 24 hodin denně pečovat o klienta. Vím však ze zkušeností, že pro jednoho pečujícího je to velmi náročné, proto většinou bývá v péči o nemocného zapojena celá rodina. Další podmínkou je pro nás vzdálenost do 30 kilometrů od Dolního Újezdu.

Máte už zájemce?

Lidé už volají, ale bohužel otevřeme hospic až tak za tři měsíce. Nemám strach, že bychom neměly práci. Před zahájením činnosti navštívíme onkologické ústavy v Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, ve Svitavách, obvodní lékaře a okolní nemocnice. Předběžně o nás již vědí v Olomouci a v Brně. Volají nám lidé z okolí Svitav, kde tato služba chybí. V regionu funguje hospicový tým v Litomyšli, Poličce a Ústí nad Orlicí, pod hlavičkou charity. V Pardubickém kraji je kamenný hospic v Chrudimi.

Nabídne Bílá holubice i další služby?

V hospicové péči máte klienta, který prožívá s rodinou v domácím prostředí poslední období života. To není na roky, ale na dny, týdny a maximálně měsíce. Klientům nabízíme i zapůjčení pomůcek zdarma. Výhledově počítáme s půjčovnou pomůcek pro širší veřejnost.

Sestra se vždycky setká se smrtí

Zdravotní sestra BARBORA PLÍHALOVÁ říká, že k hospici směřovala už od školy.„Byla jsem na škole na praxi v hospicu v Chrudimi. Pak jsem přemýšlela, jestli bych nešla pracovat tam, ale nakonec jsem se rozhodla pro ARO v Litomyšli,“ popisuje.

Kdy přišel nejdůležitější moment?

Nejdůležitější moment přišel ve chvíli, kdy nám umírala babička. Když už péče nešla zvládnout doma, byla v hospicu v Chrudimi. Moc hezky na to vzpomínám, jak ji sestřičky vozily na posteli na balkon a kouřily s ní. O tom to je. To je přesně ta péče, že dovolíte člověku užít si poslední chvíle. Dovolit rodině a tomu pacientovi si to užít, aby mohli vzpomínat, že mohli s babičkou v posteli kouřit, a ne že chodili od tří do pěti na LDN na návštěvy.

Máte obavy, jak zvládnete umírající klienty?

Do toho musíte jít, když víte a máte jasný postoj. Sestra se v nemocnici vždycky setká se smrtí, strach ze smrti nemám, ani z vlastní. Pro mě je to spíše o tom, užít si poslední chvíle.

Bílá holubice



Hospic Bílá holubice nabídne službu těžce nemocným, umírajícím pacientům a jejich pečujícím rodinám. Jde o neziskovou organizaci nezávislou na zdravotních pojišťovnách, proto nejsou při péči omezeni časem ani smluvním územím.



Lidé mohou Bílou holubici podpořit finančně nebo i materiálně:



libovolnou finanční částkou na číslo účtu:123-1222480227/0100



darováním pomůcek



zakoupením propagačních předmětů.