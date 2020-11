Máte k Litomyšli a regionu nějaký vztah?

Jsem rodák z Havlíčkova Brodu a do mých deseti let to byl velký Východočeský kraj. Jinak jsem 22 let zaměstnancem Národního památkového ústavu a prošel jsem řadou památkových objektů. Když v roce 2013 došlo k reorganizaci památkového ústavu, vznikly územní památkové správy. Ta na Sychrově získala zámky v Pardubickém i Královéhradeckém kraji, takže jsem měl na starosti hrady a zámky ve východních Čechách a do Litomyšle jsme jezdili. Dělali jsme tady přípravné práce, které se týkají expozic nebo restaurování.

Přicházíte ze zámku Zákupy. Je možné tyto dva zámky porovnat?

Troufám si říci, že kastelánské řemeslo platí všude stejně. Samozřejmě Litomyšl je památka UNESCO, což je značka navíc. Je to pro mne o to více zavazující. Domnívám se, že ten citlivý, památkový přístup by měl být všude stejný, co se týká prezentace objektů veřejnosti a vnitřních postupů. To se týká i snahy uvést interiéry zámku do původní podoby.

Čím vás lákal zámek v Litomyšli? Je to pro vás výzva?

Myslím, že jste to řekla přesně. Neměl jsem důvod odcházet ze zámku Zákupy, protože to je mimořádně zajímavý areál, ale najednou přišla nabídka. V tu chvíli jsem byl nucen se zamyslet. Zvítězilo to, že je tady hezké historické město, zajímavá část naší země nabitá historií. První zmínky o zámku jsou už z roku 981. Pro člověka, který má rád historii, to zarezonuje. Litomyšl je pojem, má atmosféru. Když se v pravé poledne rozezní zvony, to je silný zážitek.

S jakou vizí přicházíte na zámek v Litomyšli?

Každý kastelán by měl navázat na to dobré, co podnikl předchůdce. Nejsem zastáncem buřičů. Každá kastelánská generace přichází za určité situace a musí ujít kus pracovního života a vyšlapat cestičku dalšímu. V Litomyšli se mohu od některých věcí odrazit. Něco mám připraveného, ale něco mi tady zůstalo. Pro mě je důležité, aby to bylo místo, kam se budou návštěvníci rádi vracet. Aby to byla opravdu vlajková loď památkové péče, protože kdo jiný než památka UNESCO. Na prvním místě by měl být vysoce památkový přístup, ale jsme památka zpřístupněná veřejnosti. Chci, aby tu bylo přívětivé zázemí pro návštěvníky, dokonalý informační systém a abychom pravdivě ukazovali generace lidí, které tu žily.

Připravujete změny v zámecké expozici?

Chceme využít zkrácenou sezonu, která kvůli covidu nastala. Měníme expozice, práce už začaly. Vycházíme z dobových soupisů mobiliáře, které byly běžnou úřednickou rutinou v každé šlechtické rodině. Vše je uložené v archivu v Zámrsku. Naše práce spočívá v tom, že vybereme konkrétní období, šlechtickou rodinu, na kterou se v expozici zaměříme. Vybrali jsme rodinu předposledních Valdštejnů v Litomyšli, hraběte Antonína I. Valdštejna Vartenberka a jeho manželku Kajetánu. Za této generace se zastavil vývoj interiérů a tady na zámku v Litomyšli to naposledy opravdu žilo společenským životem. Tato generace Valdštejnů byla i úzce spjata s městem. Líbí se mi, že tady nebyla bariéra mezi městem a zámkem, což nebývalo zvykem. Účastnili se místních plesů a slavností, jejich děti si hrály s místními… Je to generace, která poprvé využila talentu malého Bedřicha Smetany, který na zámku jako šestiletý hrál na klavír. Pro mě je to paralela s malým Mozartem, který také začínal ve šlechtických kruzích. Kromě umělecké výzdoby, která se z jejich doby zachovala, je to i historický mobiliář. První prohlídková trasa bude obnovena do období mezi lety 1825 až 1848. Její součástí budou jak reprezentační prostory, tak i soukromé.

Dochovalo se původní vybavení komnat?

Bohužel ne. I Litomyšle se týkalo různé vyřazování po roce 1945. Řada věcí byla také rozprodána. Něco zmizelo, něco odvezli Thurn – Taxisové. Budeme se snažit vrátit co nejvíce původního mobiliáře, který máme v depozitářích. Známe z popisů typologii nábytku a díky tomu můžeme interiér poskládat. Součástí prohlídky bude i zámecké divadlo s kulisami, což je chlouba zámku. Po rekonstrukci zámku vznikne doprovodná expozice přímo k divadlu, kde budou vystaveny další tři kompletní scény Platzerových kulis.

Změníte i druhou prohlídkovou trasu?

Ta bude věnovaná nově rodině Thurn - Taxisů, protože se domnívám, že by bylo škoda tuto fázi vynechat. Byť Thurn - Taxisové využili Litomyšl zřejmě jenom jako investici. Nicméně měli vztah k regionu a došlo tady k mimořádné události. V roce 1889 do Litomyšle zavítal císař František Josef I. s arcivévodou Františkem Ferdinandem d´Este a budoucím zetěm Františkem Salvátorem. Účastnili se vojenských manévrů na Litomyšlsku a Chrudimsku. V Litomyšli byly upraveny apartmány pro císaře a nabízí se možnost rekonstruovat aspoň přibližně podobu luxusního apartmá pro císaře. V Litomyšli se navíc po válce ocitl mobiliář z nepřístupného zámku Biskupice. I ten patřil Thurn – Taxisům. Zachoval se nábytek, obrazy, drobnosti a byla by škoda rodový mobiliář nevyužít. Představíme ho na druhé trase a tím uzavřeme historii litomyšlského zámku.

V minulosti se návštěvníci podívali i do věže zámku.

Počítám, že budeme zpřístupňovat různé prostory zámku při mimořádných prohlídkách. Lidé nahlédnou do zákulisí nebo se projdou místy, kudy chodilo služebnictvo. To je případ i zámecké věže, kam je přístup ze sloupového sálu. Původně to byla zámecká kuchyně. Příští sezonu zpřístupníme i věž, protože je velice zajímavá.

Adrenalinové prohlídky bývaly také v podzemí nebo na půdě pod střechou.

Podzemí je v podstatě historický odvodňovací systém, kanalizace. Musíme prověřit, jestli by byly prohlídky bezpečné. Nicméně zámecké půdy a krovy lidé uvidí během tematických prohlídek. Dá se vymyslet řada zajímavostí. Prohlídka zahrady, parku, saletu s iluzivní výmalbou. Něco bude určitě velmi populární. Jsme národ vyhlídek a věží, takže zrovna věž by mohla být velkým lákadlem pro návštěvníky.

Zámek v Litomyšli čeká příští rok rekonstrukce.

Příští rok bude vypsána veřejná zakázka na generálního dodavatele. Předpokládáme, že zhruba v polovině roku by mohlo být předáno staveniště. O hlavní turistickou sezonu ale nepřijdeme. Práce jsou naplánované tak, abychom zámek nezavírali. Oprava potrvá do roku 2023.

Můžete přiblížit projekt?

Dobrou zprávou je, že se podařilo zahrnout všechna sgrafita. To v úplně prvním záměru z finančních důvodů nebylo. Dojde na opravu všech sgrafitových fasád. Generální rekonstrukce se týká střechy, komínů, návštěvnického centra, sálů v přízemí a opravíme i druhé patro, kde vznikne expozice k zámeckému divadlu a UNESCO. Součástí projektu je i Panský dům. Po vyklizení bylo vidět, že je nejvyšší čas na jeho rekonstrukci.

Na co využijete Panský dům po opravě?

Byl vždy zázemím pro správu zámku, což je důležité. V současné době nemáme zázemí pro techniku. Máme ji na třetím nádvoří, což brzdilo jeho zpřístupnění. Byl bych rád, kdybychom mohli návštěvníky pouštět i na třetí nádvoří.

Počítáte po rekonstrukci s placeným vstupem i do zahrad? Přece jen údržba zahrad je nákladná.

Přiznám se, že chápu vstupné do zámeckých areálů. Údržba je velice drahá. Tady nemáme ale zahradu tak rozsáhlou, proto o zpoplatnění neuvažujeme. Ovšem záleží na tom, jak se budou návštěvníci areálu chovat. Dochází tady k vandalismu, posprejovaná socha lva a každý den rozházené odpadky a je to zbytečné.

Nedílnou součástí zámku je festival Smetanova Litomyšl. V minulosti bylo velmi diskutované zastřešení nádvoří během festivalu.

Festival bezesporu k Litomyšli patří a má úžasnou atmosféru. Z minulých let si pamatuji atmosféru koncertů a mám srovnání s letošním rokem, kdy to bylo v omezených podmínkách úplně jiné. Slyšel jsem od návštěvníků, jak si užili koncert i výzdobu zámeckého nádvoří. Má to něco do sebe a každý by si měl udělat obrázek, jak lze povýšit atmosféru festivalu v úžasném prostředí. Nikdy bychom neměli zavírat dveře před diskuzemi a zlepšováním. Nechávám to jako otevřenou záležitost. Věřím, že vzejde řada podnětů, nad kterými budeme diskutovat.

Lze najít kompromis?

Myslím, že ano. Kapacita se dá zvýšit různými způsoby. Máme arkády… Projížděl jsem v létě republikou a setkal jsem se i s jinými typy zastřešení, které byly jednodušší. Domnívám se, že vždy je prostor a měli bychom se o jednotlivých možnostech bavit.

Kladete si za cíl zvýšit návštěvnost zámku?

Návštěvnost je něco jako koláče sledovanosti pořadů v televizi. Návštěvnost je jedna věc a důležité jsou příjmy. Kastelán by se měl snažit nachystat areál, aby se lidé vraceli. Musíme připravit úrodnou půdu, aby se návštěvníci vraceli. K tomu přispěje příjemné prostředí, kulturní akce i mimořádné prohlídky. I proto změníme prohlídkové trasy, aby lidé měli důvod se vrátit. Nestanovuji si konkrétní čísla návštěvnosti. Prošel jsem řadu objektů, od zámku Veltrusy, přes Hořovice, pracoval jsem na Sychrově. V Zákupech se nám povedlo zvednout dvojnásobně návštěvnost, a to díky změnám tras a akcím.

Plánujete na zámku větší akce?

Pro nejbližší období půjdeme cestou komorních akcí. Půjde o mimořádné prohlídky, květinovou výstavu. I noční hrané prohlídky jsou atraktivní. Rádi bychom také větší akce. Máme zahradu, nádvoří. Nápady určitě jsou.