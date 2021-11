Wellnes, bazén pro plavecké soutěže nebo finská sauna. Svitavy roky snily o moderním plaveckém bazénu. Ani napotřetí ale k přestavbě krytého bazénu nedojde. V létě Národní sportovní agentura zrušila dotace, mezi nimi i tu pro Svitavy na celkovou rekonstrukci bazénu. Nová dotace nebyla vypsána a město na projekt za 200 milionů korun nemá peníze.

Svitavy zrušily přestavbu bazénu! | Foto: město Svitavy

Přestavba bazénu ve Svitavách se už potřetí ruší. V pondělí odpoledne o tom rozhodla rada města, která zrušila zadávací řízení veřejné zakázky. Hlavním důvodem je cena projektu, která by značně zatížila rozpočet města na několik let a zkomplikovala další investice. Projekt za 200 milionů korun znovu putuje do šuplíku. Bazén se postupně dočká pouze nutných provozních úprav. „Situace nás mrzí. Chtěli jsme, aby naši obyvatelé měli k dispozici moderní plavecký bazén s wellness částí a nemuseli za takovým zážitkem jezdit do okolních měst. Hledali jsme a zkoušeli různé dotační programy, které by nám s financováním velkého projektu pomohly. Bohužel jsme na dotace nedosáhli,“ sdělil starosta Svitav David Šimek. Zrušit projekt je podle něho rozumné a ekonomicky zodpovědné řešení.