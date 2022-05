„Rozhodující byla pochopitelně cena za vjezd. Pracujeme s veřejnými prostředky a musíme s nimi nakládat s péčí řádného hospodáře,“ řekl krajský náměstek pro dopravu Michal Kortyš.

Zdlouhavá jednání nakonec, zdá se, přinesla řešení. Společnost ICOM transport zpoplatní vjezd na autobusová nádraží za 79 korun – tak zní ještě nepodepsaná dohoda. „Tam, kde ICOM vlastní jen budovy a ostatní má pronajaté od měst, bude cena 30 korun,“ dodal po jednání Kortyš.

Jedinou výjimkou budou Svitavy. Zde kraj zaplatí 45 korun za vjezd autobusu na nádraží. „Dohoda o ceně se odvíjela od prokazatelných nákladů na údržbu a provoz,“ vysvětlil Kortyš.

Nový dopravce BusLine v těchto jednáních neměl žádné pravomoci. „V podstatě v této věci posloucháme krajský úřad, který platí poplatky za vjezdy na autobusová nádraží,“ uvedl za společnost BusLine Jakub Hanzlík.

Někdejší předseda odborů ČSAD Ústí nad Orlicí Karel Picek kritizuje skutečnost, že stát v minulosti dal do rukou soukromých subjektů veřejnou infrastrukturu. „Nyní na to veřejnost doplácí tím, že má kraj omezený vliv na její užívání,“ upozornil Picek.

Informační centra zmizí z nádraží

Na novinky se však cestující musí připravit. Z nádraží totiž zmizí infocentra a přesunou se jinam. Kam? To zatím nikdo neví. Jednou z variant jsou městská íčka.

„Jednali jsme s novým dopravce o případném využívání našeho turistického informačního centra. K dohodě sice nedošlo, ale BusLinu jsme poskytli tipy na vhodné komerční prostory ve městě,“ popsala mediální asistentka města Ústí nad Orlicí Dana Pokorná.

Zástupci Pardubického kraje nyní očekávají, jak se společnost BusLine v jednotlivých městech dohodne.

Starostové rozhodnutí přesunout informační centra nevítají. Je podle nich žádoucí, aby informační kanceláře zůstaly na autobusových nádražích. BusLine to vidí jinak a má zkušenosti z řady jiných krajů, kde informační kanceláře fungují například na radnicích.

„Ve výběrovém řízení byly tyto služby striktně odděleny a nesměly být součástí ceny dopravního výkonu. Je povinnost infocentrum zřídit, ale záleží na dopravci, kde to bude. Povinnost má do vzdálenosti půl kilometru od autobusového nádraží,“ vysvětlil Kortyš.

Starostové rozhodnutí přesunout informační centra nevítají. „Přesun informačního centra z budovy autobusového nádraží považuji za velmi nešťastný. Jsme v kontaktu se zástupci obou společností i Pardubickým krajem a hledáme řešení, které by pro cestující neznamenalo žádnou změnu,“ sdělil starosta Litomyšle Daniel Brýdl, podle kterého je žádoucí, aby informační kancelář zůstala na autobusovém nádraží.

Tato novinka se nezdá ani řidičům autobusů. „Informační centra nejvíce navštěvují starší lidé, kteří neumí dobře ovládat moderní technologie. Když se vžiji do starší ženy, která přijde na nádraží, aby zjistila, kdy jí jede autobus, a tam ji pošlou někam do centra města, přijde mi to vážně hloupé,“ poznamenal řidič, který roky vozí cestující na Orlickoústecku, ale kvůli obavě o práci si nepřál být jmenován.

Podle ředitelky ICOM transport Kateřiny Kratochvílové nový dopravce o pronájem informačních center vůbec nežádal. „Společnost BusLine nám již dříve sdělila, že má v úmyslu využít informační kanceláře měst,“ řekla Kratochvílová.

Zástupci společnosti BusLine však v přesunutí infocenter z nádraží problém nevidí. „Města i lidé v jiných regionech, kde jezdíme, s tím potíže nemají. Naopak. Většinou jsou turistická centra umístěna ve středu města, kam všichni stejně chodí,“ popsal Hanzlík.

Taková praxe už funguje na některých místech Královéhradeckého a Libereckého kraje. Mezi města, která provozují informační kancelář za pomoci zaměstnanců městského úřadu, patří například Rokytnice nad Jizerou. „Kancelář je součástí městského úřadu. Informace poskytnou naši zaměstnanci na pokladně. Celá spolupráce funguje víceméně bez problému,“ řekl starosta Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš.