Marcel Kohout chová vzácné papoušky lori. V roce 2020 poprvé přišel na Obecní úřad v Janově s plánem, že by ve vsi postavil zoologickou zahradu. Už na konci září 2020 zastupitelé Janova záměr postavit zoo schválili. Kohout začal kupovat pozemky a také jednat se zahradnickou školou v Litomyšli o budoucí spolupráci. Letos na jaře se v Janově uskutečnilo veřejné projednání a část místních lidí se postavila proti záměru soukromníka.

„Zoologická zahrada nepatří na vesnici,“ tvrdil Jan Bodo.

Námitky místních lidí se týkají mimo jiné spotřeby vody, parkování, zápachu nebo hluku. Lidé proto požadovali anketu nebo referendum.

Na konci článku je plánek s přibližnou polohou zoo

„Ano, petici máme na úřadě. Nechci se k tomu nyní blíže vyjadřovat. V pondělí vše projedná obecní zastupitelstvo a rozhodne, jestli se referendum v Janově uskuteční, nebo ne. Podpisů je ale na petici dost,“ uvedl starosta Janova Luboš Jiskra. Pokud většina zastupitelů zvedne ruku pro referendum, uskuteční se v Janově souběžně s komunálními volbami 23. a 24. září.

Už na zasedání zastupitelů v polovině dubna se někteří nechali slyšet, že by byli pro referendum. „Pokud občané přinesou žádosti, tak se přikláním k referendu. Nejsem proti zoo, ale schválili jsme pouze záměr možné výstavby a následuje hodně kol jednání,“ dodal místostarosta Janova Miloš Štika.

Jestli v Janově spojí na konci září komunální volby s místním referendem, bude jasno v pondělí. Projekt za 50 až 100 milionů korun ale vesnici viditelně rozděluje.

Chovatel papoušků Marcel Kohout neskrývá rozčarování ze situace ve vsi. Původně zoo plánoval v jiné části Janova, ale obecní úřad mu doporučil pozemek poblíž silnice I/35. Že by mohlo dojít na referendum, s tím nepočítal.

„Máme problémy, lidé chodí po vesnici s peticemi a shání podpisy proti zoologické zahradě. Všechny argumenty jsou smyšlené, ani jeden se nezakládá na pravdě,“ uvedl Kohout ve videu, které zveřejnil na facebookové stránce plánované zoologické zahrady.

Podle něho si někteří místní lidé myslí, že zoo je jen vymyšlená bublina, která praskne. „Postaví se prý haly a až se udělá dálnice, moje firma zkrachuje a budeme mít haly u dálnice, které prodáme jako sklady. To je úplný nesmysl. Veškeré budovy musí podle změny územního plánu sloužit pro potřeby lidí,“ vysvětlil Kohout.

V Janově u Litomyšle by mohla vzniknout zoologická zahrada.Zdroj: FB ZOO Janov

Nesouhlasí ani s tím, že by jeho zoologická zahrada měla okolí obtěžovat hlukem nebo zápachem. Místní poukazují i na možné problémy s parkováním. Obávají se odstavených aut po vesnici. Chovatel počítá, že by ročně do zoo mohlo přijet okolo 40 tisíc návštěvníků, proto plánuje i velké parkoviště. „Nechceme, aby lidé jezdili až do vesnice. Rozhodně nechceme Janovu uškodit. Opravdu se budeme snažit zapracovat veškeré připomínky lidí,“ slíbila v dubnu budoucí ředitelka zoologické zahrady Hana Fifíková.

Téma letošních komunálních voleb v Janově je tak zřejmě jasné. Zoologická zahrada. „V obci vzniká další kandidátní listina, bude to boj,“ řekl jeden z odpůrců zoologické zahrady, který si přál zůstat v anonymitě.

Přibližná lokalita zoo, nachází se poblíž budoucího sjezdu z D35 (dálniční křižovatka je v horní části plánku)Zdroj: mapy.cz