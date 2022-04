„Zoologická zahrada nepatří na vesnici,“ zmínil na jednání Jan Bodo. Námitek mají místní lidé více, a i proto zastupitelstvo zvažuje možnost uspořádat místní referendum.

„Na veřejném projednání se objevila otázka, že bychom jako zastupitelstvo měli dát občanům Janova možnost vyjádřit názor na to, zda by tady zoo měla být, nebo ne. Můj osobní názor je, že by referendum proběhnout mělo, a to v době konání voleb, které budou 23. a 24. září. Zastupitelstvo by mělo referendum vyhlásit 90 dní před volbami, tedy někdy koncem června nebo začátkem července,“ řekl starosta Janova Luboš Jiskra.

Námitkami janovských obyvatel se zabýval kromě zastupitelů i sám investor. Hlavní obavy mají lidé z hluku, dopravní zátěže nebo vlivu na místní faunu a floru. Objevily se také pochyb ohledně přínosu zoo pro obec Janov nebo spotřeby vody.

Chovatel papoušků Marcel Kohout míní, že by ročně janovskou zoo mohlo navštívit okolo 40 tisíc lidí. Zoo je ovšem podle něho sezonní záležitost, takže s davy každý den nepočítá.

„Kapacita parkoviště nemusí být konečná. Snažili jsme se odkoupit pozemek u benzinky, kde je palouk. Máme cestu, kterou chceme směnit. Nechceme, aby lidé jezdili až do vesnice, určitě nechceme Janovu uškodit. Opravdu se budeme snažit zapracovat veškeré připomínky lidí,“ řekla na jednání zastupitelů budoucí ředitelka zoo Hana Fifíková.

Na veřejném projednání obyvatele zajímalo i financování projektu, jehož náklady se pohybují mezi 50 až 100 miliony korun.

„Marcel Kohout jednal a jsme schopni předložit financování záměru jako záruku. Nechceme něco rozestavět a nedodělat,“ podotkla ředitelka. Současně slíbila, že budou dělat studie, které prozkoumají podloží, jestli bude možné udělat vodní vrty, studny a jestli se napojí na vodovod Janova. Současně investor požádal o odložení rozhodnutí o tom, jestli se v Janově uskuteční referendum, nebo nikoliv. Slíbil dodání dalších podkladů a zpracování připomínek od občanů.

Část zastupitelů je ale už nyní pro referendum. „Pokud občané přinesou žádosti, tak se přikláním k referendu. Nejsem proti zoo, ale schválili jsme pouze záměr možné výstavby a následuje hodně kol jednání,“ dodal bývalý starosta Janova Miloš Štika.

Zastupitelé rozhodnutí o referendu odložili do dalších jednání a vůbec o něm nehlasovali. Do konce června by ale měli říci, jestli bude, či nikoliv. Pokud ano, konalo by se v Janově souběžně s komunálními volbami 23. a 24. září.