Na srpen před třemi lety rybáři ve Svitavách nikdy nezapomenou. Z vody tehdy vytahali tisíce uhynulých ryb. Sinice to léto „vysály“ z rybníku kyslík a k tragédii přispěla i velká vedra. Hned poté město zahájilo kroky, aby se nic podobného už neopakovalo. K rybníku však nenajela těžká technika, aby vytěžila silné nánosy bahna. Ke slovu se dostali odborníci a Svitavy využily na Rosničce v České republice ojedinělou biologickou cestu. Tu by město využilo, i kdyby k úhynu ryb nedošlo. „Na biologickém procesu jsme pracovali už rok předtím. Připravoval se, ale je pravda, že něco to urychlilo. Když zmizely ryby, mohlo se vše nastartovat dříve,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.