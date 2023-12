Pět let spolupracují Svitavy s předním českým odborníkem na sinice Blahoslavem Maršálkem. Ten se stará o záchranu vodních zdrojů ve světě a dařilo se mu to i ve Svitavách na Rosničce. Vloni však práce na revitalizaci rybníka překazil neznámý vandal, který do něj vypustil fekálie nebo vysypal pytle s hnojivem. S odbahněním rybníku město původně nespěchalo, protože bakterie na jeho vyčištění zabíraly a vrstva bahna se tenčila. Po činu vandala je ale vše jinak.

„Máme stavební povolení na odbahnění rybníku a rekonstrukci hráze. Doplňujeme dokumentaci a do konce roku požádáme o státní dotaci. Pokud splníme základní podmínky a stihneme termín, je pravděpodobnost dotace téměř stoprocentní,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Psali jsme:

Kdysi piraně, teď fekálie. Kdo může za znečištěnou Rosničku, Svitavy už nezjistí

Hned na jaře pak chce město vypsat výběrové řízení na dodavatele, aby na přelomu září a října mohli vypustit rybník a zahájit práce. Ještě než však k rybníku najede těžká technika, čeká město složité papírování a jednání. „Dokončujeme jednání s vlastníky pozemků, na které uložíme vytěžené bahno z Rosničky. Jde o 80 hektarů zemědělské půdy. Máme spočítané, že musíme vyvézt z Rosničky okolo 60 tisíc kubíků bahna,“ doplnil Šimek.

Vše o rybníku Rosnička najdete ZDE

Odborníci udělali odběry vzorků bahna na dně Rosničky a jejich chemickou analýzu, která je nutná před uložením na pole. Počítá se s vrstvou bahna asi osm centimetrů. „Je to hnojivo, ale musí se hlídat. Jde sice o benefit, ale současně zemědělci musí plánovat na těch polích hospodaření a volit podle toho plodiny,“ řekl Šimek. Nejvíce vytipovaných pozemků obhospodařují zemědělci z Opatovce a Vendolí. Pozemky však patří zhruba sedmi desítkám majitelů, od kterých město potřebuje písemný souhlas s vyvezením bahna.

Rosnička je mrtvá. Vlivem vedra všechny ryby uhynuly

Odbahnění Rosničky vyjde Svitavy zhruba na 45 milionů korun, z toho 35 milionů by mohla pokrýt státní dotace. Tím ale investice do Rosničky rozhodně neskončí. „Chceme, aby rybník sloužil k plavání, proto musíme i v dalších letech investovat do biologického procesu. Odbahněním to nekončí, ale rybníku to výrazně pomůže,“ podotkl starosta. Před pěti lety vycházelo odbahnění Rosničky na 75 milionů korun. Díky biologické metodě profesora Maršálka však město ušetří desítky milionů korun.

V letošním roce si lidé v Rosničce moc nezaplavali, kvalita vody se zhoršila hned na začátku léta a rybník byl plný sinic. „Je to škoda, dříve jsme se s v Rosničce koupali celé léto. Snad odbahnění zabere a zase to bude rybník na koupání,“ podotkl Pavel Hrubý.

Obnovu rybníku Rosnička ve Svitavách urychlil masivní úhyn ryb v srpnu roku 2018. Rybáři tehdy z vody vytahali tisíce uhynulých ryb. Vloni „pomohl“ odbahnění vandal, který do vody zřejmě vysypal pytle s hnojivem NPK.