Rosnička je mrtvá. Vlivem vedra všechny ryby uhynuly

Svitavy – Tři dny zkázy, zmaru a vypjatých emocí. Rybník Rosnička na západním okraji Svitav je bez života. Drama, na jehož konci je devět tun mrtvých ryb, začalo v úterý nad ránem.

„Poslední obchůzku kolem rybníka jsme dělali v pondělí večer. To bylo ještě všechno v pořádku. Z pondělí na úterý nastal zlom, obrovský deficit kyslíku, kdy odumřely i sinice,“ přiblížila jednatelka svitavské organizace Českého rybářského svazu Ivana Drmolová.



RŮZNÉ SPEKULACE

O příčinách nemají jasno ani sami rybáři. Mezi lidmi, především na sociálních sítích, se spekuluje o všem možném. „Sami z toho momentálně nejsme moudří. Z informací, které jsme posbírali od lidí, co tomu rozumí, vyplývá, že celý rybník odumřel v návaznosti na vysokou teplotu vody,“ řekla s opatrností Ivana Drmolová. Vedro způsobilo, že se do vody nedostával kyslík a ryby se udusily. „Je možná i varianta, že to má hodně společného se sinicemi. Ale to nemůžeme přesně říct, jsou to jenom naše domněnky,“ dodala jednatelka.



Důvody hromadného úhynu ryb zřejmě osvětlí až laboratorní rozbory, na kterých pracuje Mendelova univerzita v Brně. „Laboratoř si odvezla ryby i vodu. Budou dělat rozbory, aby se vyloučilo to, že se voda otrávila,“ vysvětlila Drmolová. Narážela tím na nepodložené názory, které se ve středu odpoledne začaly šířit na sociálních sítích.

„Včera někdo otrávil celý rybník. Takže vzkaz pro to ho*ado: My si tě najdeme!“ napsala na Facebooku uživatelka Pavla D. s tím, že šlo o amoniak. „Sinice na ryby nemají vliv. A že by vymřely přes noc najednou všechny? Byl to čpavek,“ přesvědčovala diskutující, kteří upozorňovali, že podle informací zveřejněných městem mají úhyn ryb na svědomí odumřelé sinice.



„Žijete v domnění, že přes noc někdo nalil do Rosny cisternu amoniaku?“ opáčila Magdaléna H.



„Máte k dispozici nějaké důkazy? Jestli ano, podejte oznámení na policii. V opačném případě přestaňte šířit nepravdivé poplašné zprávy,“ vyzvala autorku hoaxu diskutující Simona P.



S tvrzením, že rybník někdo otrávil čpavkem, nesouhlasí ani rybáři. „Myslíme si, že určitě ne. Byla to souhra počasí, které nám nepřeje, od jara nepřitéká voda a rybník se nečistí,“ uvedla Drmolová.



Pod příspěvkem Pavly D. se dokonce chvíli vážně diskutovalo o tom, že se na úhynu ryb podepsal i hudební festival Rosnička, který proběhl uplynulý víkend. „Copak si myslíte, že ty ryby jsou v pohodě v takovém rámusu, co tady byl?“ napsala Martina S.



PODSTAV VODY

Horko a sucho nepřináší problémy rybářům jen na Svitavsku, ale celoplošně, a to i na proudících tocích. „Od jara nám nic nepřiteklo, máme zhruba přes půl metru podstav. Voda v Rosničce, když si do ní stoupnete, má ohromnou teplotu. Veškeré pokusy dostat do vody kyslík, které jsme dělali dvěma čerpadly dobrovolných hasičů, byly nepodstatné,“ vysvětlila Drmolová.



V kafilerii, kam rybáři odvážejí mrtvé ryby k likvidaci, se za tři dny nashromáždilo devět tun ryb. „Je to všechno, v rybníku podle nás nezůstalo nic,“ dodala jednatelka.



Náklady na likvidaci nese rybářský svaz. „Škody se nedají vyčíslit. Tahali jsme dvoumetrové sumce, obrovské pětadvacetileté ryby, dvacetileté kapry, jesetery, celou rybí osádku. V tom množství se nedá odhadnout, jaká je škoda,“ uzavřela Ivana Drmolová.