ŘSD ale už vybralo firmu na zemní práce pro záchranný archeologický výzkum, provede je společnost Eurovia CS. Vyhrála s nabídkovou cenou 24 milionů korun, což je jen 17 procent odhadované částky. V březnu by měl být vypsán tendr na zhotovitele samotné stavby léta dohadovaného a problémového dálničního obchvatu Litomyšle .

Vloni na podzim začala stavba obchvatu Vysokého Mýta , už letos hrábne těžká technika do země také u Litomyšle. „V současné době stavíme dálnici v úseku mezi Janovem (u Litomyšle - pozn. red.) a Opatovcem (u Svitav - pozn. red.). Příští rok chceme rozestavět všechny úseky v kraji kromě toho mezi Opatovcem a Starým Městem, který se bude stavět formou projektu PPP (partnerství soukromého a privátního sektoru - Private-public partnership). Zahájit stavbu všech úseků chceme v první polovině roku 2024, tedy kromě obchvatu Litomyšle. Ten začneme až ke konci roku , zatím totiž nebylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele,“ vysvětlil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Odhadovaná cena obchvatu je 2,24 miliardy korun.

„Ve výstavbě jsou dva úseky dálnice v Pardubickém kraji a příští rok tři, to je jasný tah na branku, abychom v celém regionu zajistili kvalitní dopravní spojení, které lidem uleví,“ dodal Kupka.

Dálnice D35 je prioritou současné vlády. „Letos jsme rozestavěli 22 kilometrů D35, příští rok rozestavíme dalších šest úseků. Dokončení hlavního tahu je na dohled,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka. Řidičům i obyvatelům kraje se však uleví teprve v roce 2029, až bude hotová celá dálnice D35 do Mohelnice.

Zpoždění však nabírá projekt tunelu Homole, který je na trase mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem, tedy hned v prvním úseku navazujícím na již zprovozněnou část D35. „Tunel je velmi komplikovaná stavba a zpožďuje se výběrové řízení na dodavatele. Jedná se o složitý projekt, protože je v režimu Design & Build za využití Smaragdové knihy Fidic. Taková soutěž na dodavatele nemá v České republice obdoby,“ sdělil Mátl.

Nejvýhodnější podaná nabídka vykazuje podle Mátla nesrovnalosti, takže nyní dobíhá tříkolové dotazování na dodavatele. A záleží jen na firmě, zda svoji nabídku obhájí. „Čekáme na odpověď dodavatele, která by měla přijít začátkem ledna. Věřím, že v průběhu prvního čtvrtletí budeme schopni už finálně rozhodnout, zda tato nabídka splnila všechny naše požadavky z hlediska zadavatele. Pokud se tak stane, dojde k výběru a stavba bude začátkem stavební sezony roku 2024 zahájena,“ doplnil Mátl.

Tím ale komplikace u soutěže na stavbu tunelu Homole ale nemusí skončit. Ředitelství silnic a dálnic nevylučuje, že se odvolají neúspěšní uchazeči a podají námitky nebo podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „S tímhle rizikem musíme počítat. Pak by došlo ke zdržení a stavba by začala později, než nyní předpokládáme,“ podotkl šéf Ředitelství silnic a dálnic.

Tunel Homole bude dlouhý 800 metrů a náklady na jeho stavbu se pohybují okolo 2,5 miliardy korun.

Na stavbu dálnice D35 na příští rok je vyčleněno 6,6 miliardy korun. Podívejte se na mapu projektů ŘSD v Pardubickém kraji. Pro větší rozlišení rozklikněte.

Přehled aktuálních projektů ŘSD v Pardubickém krajiZdroj: ŘSD

Ale nejen do dálnic se bude v kraji letos investovat. Okolo půl miliardy dá na opravy svých silnic a mostů Pardubický kraj. „Chystáme rekonstrukci krajských silnic, půjde o částku asi 580 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Nejsložitější bude zřejmě rekonstrukce Wonkova mostu přímo v Pardubicích. Nákladná oprava za 142 milionů korun bude pravděpodobně rozdělená do dvou let. Spodní stavba mostu je ve vyhovujícím stavu, tudíž není nutná demolice a výstavba nového, nicméně je třeba vyměnit lana volného předpětí a provést přeložky inženýrských sítí, které budou následně vraceny zpět do mostní konstrukce. V plánu je také výměna dilatačních závěrů, obnova chodníků a krytových vrstev vozovky.

Další most čeká na opravu v Řečanech. Kdy přesně začne v roce 2024 rekonstrukce tohoto mostu za 160 milionů korun, zatím není zcela jasné. „Dosud jsme počítali s tím, že postavíme most, který respektuje jak požadavky památkářů kvůli blízkosti hřebčína v Kladrubech, který je v UNESCO, tak Ředitelství vodních cest na splavnost. Na základě toho jsme požádali o pomoc s financováním. Pokud ale zůstaneme na financování sami, budeme muset jít levnější cestou,“ dodal Kortyš.

Kraj počítá i s opravou silnic druhých a třetích tříd. Peníze budou na rekonstrukci silnice z Holic do Borohrádku, komunikace mezi Slatinou a Letovicemi, průtah Kojic nebo úpravu křižovatky v Kameničné. Kraj eviduje také požadavek na opravu „trojky“ v Bělé u Jevíčka nebo Opatově u Svitav. Všechny krajské silniční projekty najdete ZDE.

