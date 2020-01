Lidé na Poličsku se zapojili do veřejné sbírky pro rodinu Proseckých, konkrétně pro Ivanu Proseckou, které zemřel její manžel. Žena nyní žije s dvěma dětmi, z nichž jedno je postižené a vyžaduje celodenní péči.

Jedna z posledních fotografií všech členů rodiny Proseckých pohromadě. | Foto: archiv Ivany Prosecké.

Pan Prosecký pracoval jako zahradník při údržbě městské zeleně v Poličce. Byl to pracovitý a kamarádský člověk, jehož náhlé úmrtí je citelnou ztrátou nejen pro jeho rodinu, ale i pro jeho kolegy a Poličku. Jejich syn Pepíček se narodil s těžkým zdravotním postižením DMO, o jehož rozsahu neměla rodina ani tušení. Od té chvíle již uplynulo 21 let a nezbývalo jim nic jiného než přehodnotit své priority a přijmout skutečnost, že pokud to bude v jejich silách, tou největší prioritou zůstane vždy boj o štěstí, zdraví a pohodlí syna. Zdravotní stav Pepíčka vyžaduje 24hodinovou péči. I přes těžké trápení vstoupila do jejich života radost a sluníčko, a to dcera Míša, která je dnes zdravá jedenáctiletá holčička.