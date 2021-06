Aneta Sedláková ze Svitav přišla se zajímavou nabídkou pomoci rodinám, které přišly na jižní Moravě o střechu nad hlavou.

Lužice na Hodonínsku po řádění tornáda, 25. června 2021 v 8 hodin ráno. | Foto: Deník/Jana Vozárová

"Nabízím prozatím víkend u nás dětem co přišly o střechu nad hlavou. Doma máme dvě děti ve věku 10 let (dcera a syn), dům se zahradou, bazénem. Pracuji jako zdravotní sestra na ARO a muž jako profesionální hasič. Jestliže máte někoho, kdo by byl za tuhle pomoc rád, dejte mu kontakt," avizovala na Facebooku Aneta Sedláková ze Svitav.