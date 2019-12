Galerie se nachází v ateliéru Dudychů naproti vlakovému nádraží.

„S keramikou začal už můj děda Alois, byl to on, kdo založil nynější Keralit. Po něm pokračoval táta Jiří, já se v oblasti kumštu také pohybuji a syn Jiří Dudycha je vedoucí pražské AD galerie. Takže se keramice a umění opravdu věnují již čtyři generace Dudychů. Myslím si, že to je unikát a pro návštěvníky připravíme zajímavý program, aby se seznámili s historií i současností nejenom naší tvorby,“ uvedl Jiří Dudycha mladší.

První akcí v nové galerii je oblíbená výstava Duke Vánoce, která začíná první adventní víkend. Návštěvníci uvidí keramiku z ateliéru DUKE a květinová aranžmá studentek zahradnické školy z Litomyšle.